Trump on ymmärtänyt, että häntä pidetään kohta narrina, Risto E. J. Penttilä uskoo.

Ukraina, Venäjä ja Yhdysvallat neuvottelevat rauhanehdoista perjantaina ja lauantaina Lähi-idässä Arabiemiirikunnissa.

Kuin neuvotteluasemia alustaakseen Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi ilmoitti torstaina Yhdysvaltojen ja Ukrainan käytännössä päässeen sopuun turvatakuista.

Kansainvälisen politiikan asiantuntija Risto E. J. Penttilän mukaan turvatakuut ovat totta kai "merkittävä askel", mutta Ukraina sai sitäkin parempia uutisia Davosin kokouksesta.

– Davosissa länsiliittouma pidettiin kasassa. Tämä on Ukrainalle se tärkein asia. Jos kokous olisi mennyt huonosti, olisi turha puhua turvatakuulausekkeesta, Penttilä sanoo.

Tiedossa ei ole, millaisista turvatakuista Ukraina ja Yhdysvallat ovat sopineet.

Venäjä ei ollut vielä keskiviikkona puoleen yöhön mennessä sanonut turvatakuusopuun yhtään mitään. Kreml on järjestelmällisesti vastustanut puolustusliitto Naton joukkojen sijoittamista Ukrainaan.

Presidentti Zelenskyin mukaan kysymystä Itä-Ukrainan alueiden kohtalosta ei ole vielä ratkaistu.

Venäjä on vaatinut Ukrainaa luovuttamaan koko Donetskin alueen. Yhdysvallat on suhtautunut Kremlin ajatukseen myötämielisesti, mutta Ukraina on järjestelmällisesti vastustanut sitä.

Nähtäväksi jää, edistyykö Donetsk-asia perjantain ja lauantain aikana. Venäjän presidentti Vladimir Putin tapasi vielä myöhään keskiviikkona Yhdysvaltojen edustajia Moskovassa.

Penttilällä ei ole suuria odotuksia perjantain ja lauantain neuvotteluille. Sota ei viikonloppuna lopu, mutta "tässä ollaan lopun alussa".

– Se on paljon tai ainakin enemmän kuin aikaisemmin, Penttilä katsoo.

3:13 Presidentti Zelenskyin mukaan Yhdysvaltain turvatakuista on saatu aikaan sopimusluonnos.

Uusi teoria

Penttilä sanoo viime aikoina miettineensä, soveltaako Yhdysvallat nyt niin sanottua epäsuoraa lähestymistapaa Ukrainan sotaan.

Epäsuoralla lähestymistavalla Penttilä tarkoittaa, että vaikka haluttaisiinkin satuttaa tiettyä tahoa, ei iskejä suoraan sitä itseään vastaan.

Venäjän hyökkäyssodan kohdalla Yhdysvaltojen epäsuora lähetyminen voisi tarkoittaa Penttilän mukaan sitä, että Valkoinen talo heikentää nyt Venäjän liittolaisia ja kumppaneita.

Yhdysvallat on viimeisen vuoden aikana aiheuttanut vahinkoa sekä drooniteknologian kannalta tärkeälle Iranille sekä öljyrikkaalle Venezuelalle, joka on erityisesti Kiinalle merkityksellinen. Kiina taas on Venäjän keskeisin tukija.

Penttilä kuitenkin painottaa, että Yhdysvallat ei suinkaan ole toiminut Irania ja Venezuelaa vastaan ensisijaisesti tukeakseen Ukrainaa.

Kiovan etu voi silti olla "bonus tässä kuviossa".

– Elämme etupiirien maailmassa ja Yhdysvallat haluaa näyttää muille, etteivät ne voi tunkea etupiiriään sinne, minne haluavat. Ukrainassa Yhdysvallat haluaa näyttää Venäjälle kaapin paikan, Penttilä sanoo.

Penttilä toistuvasti muistuttaa, että vaikkei Trumpin ajattelulle kannata antaa liikaa arvoa, on "siellä taustalla fiksuja ihmisiä".

"Putin ei enää vitsailisi"

Venäjän kolhimisen taustalla voi myös olla niin sanotun TACO-ajattelun (Trump Always Chickens Out) leviäminen. "Trump Always Chickens Out" tarkoittaa vapaasti kääntäen "Trump jänistää aina".

TACO-vitsit lisääntyivät, kun Trump perui erityisesti tulliuhkauksiaan keväällä 2025. Samaa vitsiä on käytetty myös Trumpin Ukraina-politiikasta.

Presidentti Trump on toistuvasti asettanut takarajoja varsinkin Venäjälle ja sitten joko siirtänyt niitä tai antanut aikarajojen umpeutua ilman mitään konkreettisia seuraamuksia.

Lisäksi Kremlissä on saatettu pistää merkille, että vaikka Trump sanoisi mitä, voi presidentti Putin yhdellä soitolla Valkoiseen taloon hoitaa asiat takaisin Venäjälle sopiville raiteille, Penttilä sanoo.

– Luulen Trumpin ymmärtäneen, että häntä pidetään kohta narrina. Jotta näin ei kävisi, täytyy Yhdysvaltojen heikentää Venäjän kykyä käydä sotaa. Sitten Putin ei vitsailisi, ettei Trumpista ole mihinkään, Penttilä jatkaa.

7:17 Minkälaisissa väleissä EU ja Yhdysvallat ovat?