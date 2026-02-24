Yhdysvaltain presidentti Donald Trump antaa Venäjän jatkaa sotaansa ja painostaa Ukrainaa tekemään kipeitä myönnytyksiä. Trumpin toisella kaudella Yhdysvaltain tuki Ukrainalle on tyrehtynyt, kirjoittaa Yhdysvaltain-kirjeenvaihtaja Mari Karppinen.

Olin Washingtonissa neljä vuotta sitten, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Valkoinen talo loisti itärannikon yön pimeydessä, kun Venäjä pommitti Ukrainaa pohjoisesta, etelästä ja idästä.

Seuraavana päivänä presidentti Joe Biden lupasi Ukrainalle Yhdysvaltain vankkumattoman tuen. Hän tuomitsi hyökkäyksen, syytti Vladimir Putinia ja lupasi pakotteet sekä länsimaiden yhteiset vastatoimet.

Neljä vuotta myöhemmin ukrainalaiset katsovat televisiostaan hyvin erilaista Valkoista taloa.

Valkoiseen taloon palannut Trump lupasi lopettaa sodan nopeasti. Vuoden aikana Trump teki Venäjälle myönnytyksiä: Trump irtautui länsimaiden linjasta ja tapasi Putinin. Yhdysvallat vältteli kutsumasta Venäjää hyökkääjäksi YK:n päätöslauselmassa.

Turhautumisen hetkinä Trump syytti Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyiä diktaattoriksi. Painostus ei ole jäänyt vain uhkauksiin – Trump sulki Ukrainan rahahanat.

1:45 Neljä vuotta sotaa – näin se näkyy Ukrainan pääkaupungin arjessa.

Karu totuus tuen romahtamisesta

Viime vuoden aikana Yhdysvaltain tuki Ukrainalle on romahtanut. Kielin instituutin selvityksen mukaan tuki on laskenut jopa 99 prosenttia Bidenin kauteen verrattuna.

Trumpin kaudella apu on perustunut aseiden myyntiin. Aseet eivät tule ilmaiseksi, ja Ukrainan liittolaiset Euroopassa maksavat niistä hyvän hinnan.

Ukrainan onneksi Eurooppa on kiirehtinyt täyttämään Yhdysvaltain jättämää aukkoa.

Zelenskyi kuitenkin tietää, että ilman amerikkalaisia Ukraina on heikompi. Jos Yhdysvallat lopettaisi tukensa kokonaan, ilmapuolustus heikkenisi ja maa olisi entistä haavoittuvampi ohjus- ja dronehyökkäyksille. Myös satelliitti- ja tiedustelutuki hämärtyisi.

Trump antaa Putinin pelata aikaa

Vaikka Trump on ilmaissut turhautumista myös Putiniin, Venäjä ei ole joutunut maksamaan ajan pelaamisesta seurauksia. Trump on asettanut Putinille aikarajoja, mutta Venäjä on jatkanut sotaansa ilman Yhdysvaltain vastatoimia.

Trumpin suosio on laskenut kotimaassa, ja hän tarvitsee voittoja. Jos Trump haluaa menestyä rauhanneuvotteluissa, hänen on saatava myös Venäjä joustamaan.

Ukraina on suostunut kivuliaisiin alueluovutuksiin, mutta Putin ei ole perääntynyt alkuperäisistä vaatimuksistaan. Trump voisi pyytää kongressilta lisää sotilasapua, kiristää Venäjän öljysektorin pakotteita ja estää amerikkalaisen teknologian päätymisen Venäjälle.

Tähän mennessä Trump on keskittynyt Ukrainan arvosteluun ja jättänyt Venäjän ilman vastapainetta. Näin hän ei saa rauhaa aikaiseksi.