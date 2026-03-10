Englantilaisjätti Liverpool koki 0–1-tappion Galatasaraylle Mestarien liigan neljännesvälierien avausottelussa.
Ottelun ainoa hyväksytty maali nähtiin jo 7. peliminuutilla, kun Mario Lemina puski isännät maalin edustalta johtoon.
Galatasaray sai toisella jaksolla pallon toistamiseen verkkoon Liverpool-pakki Ibrahima Konaten möhlimisen seurauksena, mutta paitsio pelasti Liverpoolin.
Myös Liverpool sai pallon maaliin, mutta Virgil van Dijkin tasoitusmaali hylättiin käsivirheen takia.
Otteluparin toinen osaottelu pelataan ensi viikon keskiviikkona 18. maaliskuuta Liverpoolissa.