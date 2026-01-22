Turvatakuiden sisällöstä ei ole tietoa.
Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kertoo sopineensa presidentti Donald Trumpin kanssa Yhdysvaltain turvatakuista Ukrainalle sodan jälkeen.
Sveitsin Davosissa toimittajille puhuneen Zelenskyin mukaan presidenttien on vielä allekirjoitettava turvatakuita koskeva asiakirja, minkä jälkeen se menee maiden parlamenttien hyväksyttäväksi.
Tiedossa ei ole, millaisista turvatakuista Ukraina ja Yhdysvallat ovat sopineet.
Trump ei ole kommentoinut turvatakuita. Selvää ei myöskään ole, ovatko ne osa mahdollista rauhansopimusta vai täysin erillinen sopimus.
Venäjä on suhtautunut erittäin kielteisesti ainakin siihen, että puolustusliitto Natoon kuuluvia joukkoja sijoitettaisiin Ukrainaan sodan jälkeen turvaamaan rauhaa.
Itä-Ukrainan alueet vielä asialistalla
Zelenskyi on toistuvasti painottanut Ukrainan tarvitsevan Yhdysvaltojen turvatakuut.