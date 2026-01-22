Presidentti Zelenskyin puheessa Eurooppa oli heikko, aikaansaamaton ja hukassa, kirjoittaa MTV Uutisten toimittaja Jouko Luhtala.

Olen katsonut kymmeniä ja kymmeniä Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin puheita.

En muista, että hän olisi koskaan ollut näin vihainen Euroopalle.

Zelenskyi pyöritteli päätään, käytti kovia sanoja ja oli silminnähden turhautunut kuvaillessaan Eurooppaa.

Kuin tottumuksesta Zelenskyi sanoi ohimennen olevansa kiitollinen, mutta muuten diplomaattiset hienovaraisuudet oli karsittu puheesta pois.

Jos Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump kuunteli Zelenskyin puhetta, saattoi hän tehdä muistiinpanoja seuraavaa Eurooppa-ryöpytystään varten.

Zelenskyin puheessa Eurooppa oli heikko, aikaansaamaton ja "hukassa" yrittäessään kääntää Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin pään.

Trump ei ole muuttumassa, Zelenskyi totesi.

– Presidentti Trump rakastaa sitä, mitä hän on. Trump sanoo, että rakastaa Eurooppaa, mutta hän ei kuuntele tällaista Eurooppaa, Zelenskyi laukoi maailman talousfoorumissa Davosissa.

Zelenskyi vaikutti ymmärtävän Trumpia. Useaan otteeseen kuulosti siltä, että Zelenskyi ei itsekään jaksa kuunnella, mitä Eurooppa hänelle sanoo.

Eurooppa kun oli Zelenskyin mukaan viestittänyt Ukrainalle, että älkää puhuko pitkän kantaman Tomahawk-ohjuksista amerikkalaisille, "jotta tunnelma ei mene pilalle".

Zelenskyin puhetta voi kuvailla monella tavalla, mutta ainakaan se ei pyrkinyt nostattamaan tunnelmaa.

Presidentti myös lyttäsi Euroopan reaktion noin kaikkeen.

Venäjä-tuomioistuin? Edes kaupunkia ei ole vielä päätetty, Zelenskyi piruili.

Yhdysvallat pysäyttää Venäjän öljytankkereita, Eurooppa ei.

Kremlin vastaiset pakotteet? Aukkoja täynnä.

Euroopan jäädyttämät Venäjän varat? No eivät ainakaan Ukrainan käytössä.

Iranin kansannousun aikana vain odotettiin, mitä Yhdysvallat tekee. Eurooppa ei tarjonnut mitään, Zelenskyi latasi.

– Oli paljon puhetta Iranin protesteista, mutta mielenosoittajat hukkuivat vereen. Samaan aikaan oli Euroopassa joulu ja uudenvuoden juhlat, Zelenskyi sanoi.

– Mitä tästä pitää ajatella? Se lähettää viestin jokaiselle kiusaajalle: Tapa riittävästi niin voit pysyä vallassa, hän jatkoi.

Mitä Grönlantiin tulee, totesi Zelenskyin Euroopan lähettäneen saarelle muutamia kymmeniä sotilaita.

Tässä kohtaa Zelenskyi jo pyöritteli päätään.

Minkä viestin se lähettää Venäjän presidentille Vladimir Putinille tai Kiinalle, Zelenskyi kysyi.

Ja Zelenskyi jatkoi: Minkä viestin se lähettää Tanskalle, Euroopan liittolaiselle.

– 40 sotilasta ei suojele mitään, Zelenskyi totesi.

Ukraina on pitkään katsonut, että pelkät Euroopan turvatakuut eivät riitä Ukrainalle. Se tarvitsee Yhdysvallat taakseen.

Zelenskyin ehdotti Euroopalle yhteistä armeijaa. Tällä hetkellä Eurooppa vain keskittyy toivomaan, että mahdollisen sodan alkaessa puolustusliitto Nato toimisi.

– Kukaan ei ole nähnyt liittoumaa toiminnassa. Jos Putin päättää vallata Liettuan tai hyökkää Puolaan, kuka siihen vastaa? Kuka vastaa?, Zelenskyi toisteli.

Tällä hetkellä Nato perustuu Zelenskyin mielestä vain ja ainoastaan sille ajatukselle, että sodassa Yhdysvallat tulee apuun.

– Entä jos se ei tee niin?, Zelenskyi kysyi.

Puheensa jälkeen Zelenskyi sanoi Yhdysvaltojen, Venäjän ja Ukrainan edustajien tapaavan perjantaina ja lauantaina Arabiemiirikunnissa.

Mitä ilmeisemmin Eurooppaa ei ole paikalle kutsuttu, eikä Zelenskyi puheensa perusteella tiedäkään, miksi nyky-Euroopan pitäisi mukana ollakaan.

Zelenskyin mukaan "uutta maailmanjärjestystä ei voi rakentaa sanoilla".

Nämä sanat tuntuivat erityisen osuvilta, kun ennen alustavaa Grönlanti-sopua Euroopan johtajilta kuultiin kovaa puhetta.

Euroopan unionin komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen puhui jopa "uudesta itsenäisyydestä", joka transatlanttisen suhteiden hajotessa pitäisi rakentaa.

Nähtäväksi jää, mitä noista puheista jää jäljelle nyt kun Yhdysvallat, Nato ja Eurooppa ovat jollain tasolla päässeet Grönlannista sopuun.

Zelenskyin puhe oli vihantäyteinen turhautumisen purkautuminen. Kuin vihainen vuodatus eksälle kaikesta siitä, mitä hän vuosien aikana on tehnyt väärin.

Täysin toivoton puhe ei ollut.

Eurooppa ei Zelenskyin mielestä voi hyväksyä ajatusta, että se on vain "pienten ja keskisuurien valtioiden salaatti".

Yhdessä toimiva – ja nimenomaan toimiva, ei puhuva – Eurooppa voi olla voittamaton, Zelenskyi sanoi.

– Ei sellainen, joka reagoi myöhässä, vaan sellainen, joka määrittää tulevaisuuden, Ukrainan presidentti linjasi.