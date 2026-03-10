Suomen kotiopettajat ry:n puheenjohtaja pitää Supon huolia kotiopetuksen ongelmista ylimitoitettuina.
Suojelupoliisi nostaa tuoreessa turvallisuuskatsauksessaan esiin kotiopetukseen liittyviä turvallisuushuolia.
Supon mukaan kotiopetuksessa olevien lasten määrä on lähes kolminkertaistunut vuodesta 2018 ja viranomaisten on vaikea valvoa kotiopetuksessa tapahtuvaa opetusta.
Supon arvion mukaan kotiopetus voi pitkällä aikavälillä lisätä yhteiskunnan eriytymistä sekä altistaa lapsia ja nuoria ääriajattelun vaikutuksille ja radikalisoitumiselle.
Eduskunnassa vaaditaan lisää valvontaa
Kotiopetukseen liittyvät mahdolliset ongelmat ovat puhuttaneet maanantaina myös eduskunnassa.
Helsingin Sanomien mukaan moni kansanedustajista sanoo toivovansa kotiopetuksen valvonnan lisäämistä.
Vasemmistoliitto kannattaa jopa koulupakon tuomista Suomeen. Puolueen puheenjohtajan mukaan asiasta pitäisi käynnistää selvitys heti.