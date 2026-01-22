Pääministeri Orpo ei ainakaan toistaiseksi lupaile suomalaisjoukkoja Grönlantiin.

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) mukaan Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin ulostulot viime päivinä ovat olleet hyvin vakavia, vaikka tilanne onkin nyt rauhoittunut.

– On aivan selvää, että nämä viimeisten päivien tapahtumat ja Trumpin ulostulot olivat hyvin vakavia – kyllä tämä täytyy vähintään käydä läpi. Vaikka asiat ratkeaisivatkin, meidän täytyy tunnustaa se, että Yhdysvallat on muuttunut ja meidän suhteemme on muuttunut, Orpo sanoi saapuessaan EU:n epäviralliseen huippukokoukseen Brysseliin torstai-iltana.

Kokouksessa on määrä käsitellä EU:n suhteita Yhdysvaltoihin ja Grönlannin tilannetta.

Orpo sanoi kuitenkin olevansa tyytyväinen de-eskalaation onnistumisesta Euroopan ja Yhdysvaltain välillä eli kärjistymiseltä välttymisestä. Hänen mukaansa merkittävä tekijä oli se, että EU oli valmis käyttämään neuvotteluissa kovimpiakin eurooppalaisia työkalujaan, joihin lukeutuivat erilaiset Yhdysvaltojen kauppaan kohdistuvat painostustoimet.

– Myöskin Trump ja Yhdysvallat varmasti arvostavat yhtenäisyyttä ja voimakkuutta. Ja siksi meidän ei pidä tässä eurooppalaisina olla mitenkään alamaissa, vaan olla pää pystyssä näissä neuvotteluissa eikä hyväksyä mitä vain, hän sanoi.

Suomalaisjoukkoja Grönlantiin?

Grönlannin osalta Orpo sanoi odottavansa kunnollista briiffausta Naton pääsihteeri Mark Rutten ja Trumpin Grönlanti-keskusteluista ennen kuin kommentoi asiaa enemmän.

– Itse lähden siitä, että nyt on aloitettu neuvottelut Naton puitteissa Yhdysvaltojen kanssa Grönlanti-kysymyksessä ja arktisen alueen turvallisuuden vahvistamisesta, hän sanoi.

Tanskan pääministeri Mette Frederiksen taas ehdotti kokoukseen saapuessaan, että pohjoisille alueille ja Grönlantiin sijoitettaisiin pysyvästi Nato-joukkoja. Frederiksenin mukaan ehdotus saa kannatusta Naton jäsenmailta.

Orpon mukaan suomalaissotilaiden osallistuminen Grönlannin turvaamiseen on erillinen kysymys. Hänen lähtökohtansa on, että suomalaissotilaiden tehtävä on turvata ensijaisesti Suomen Venäjän-vastaista rajaa.

– Euroopan perspektiivistä arktinen alue alkaa Suomen ja Venäjän rajalta ja jatkuu sinne Grönlantiin asti. Se, että me olemme Venäjän rajamaa ja vahvistamme omaa puolustustamme, vahvistaa myöskin koko arktisen alueen turvallisuutta.