Yhdysvallat sanoi tiistai-iltana Suomen aikaa laivastonsa saattaneen öljytankkerin Hormuzinsalmen läpi, mutta tieto osoittautui ennenaikaiseksi.

AFP:n mukaan Yhdysvaltojen energiaministeri Chris Wright kirjoitti viestipalvelu X:ssä, että öljytankkerin saattaminen salmen läpi oli onnistunut. Ministeri poisti viestinsä vain minuutteja julkaisemisen jälkeen.

Valkoinen talo vahvisti myöhemmin, että uutinen oli ennenaikainen.

Öljyn hinta oli jo tiistaina laskenut, mutta Wrightin viestin jälkeen öljyn hinta laski AFP:n mukaan vielä ainakin hetkellisesti 15 prosenttia. Viestin vaikutus hintaan vaikutti hälvenevän sen poistamisen jälkeen.

Merkittävä osa maailman öljyn ja kaasun toimituksista kulkee Hormuzinsalmen läpi, mutta Yhdysvaltojen ja Israelin hyökkäyksestä Iraniin alkanut sota on lähes pysäyttänyt öljytankkereiden kulun salmen läpi.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump esitti viime viikolla ajatuksen siitä, että maan laivasto voisi saattaa aluksia salmella.