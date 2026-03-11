Useimmat tulevat eläkeläiset aikovat selviytyä tulojen laskusta karsimalla kulujaan.

Lähivuosina eläköityvät suomalaiset odottavat tulojensa putoavan selvästi, kun heidän eläkepäivänsä koittavat. Tampereen yliopiston selvityksen mukaan 78 prosenttia arvioi tulotasonsa putoavan ja 27 prosenttia pitää taloudellista niukkuutta ainakin melko todennäköisenä.

Niukkoja eläkevuosia ennakoivat useimmin pienituloiset, naiset ja ne joilla on ollut katkoksia työurallaan. Kaikista vastaajista kaksi kolmannesta ennakoi varautuvansa tulojen laskuun vähentämällä arkikulutusta.

Vastaajista neljännes kertoi täydentävänsä työeläkettä esimerkiksi sijoitustuloilla ja viidennes vapaaehtoisesta eläkesäästämisestä saaduilla tuloilla.

– Pelkästään kulutusta vähentämällä ei kuitenkaan voi kuitata vanhuuden mukanaan tuomia kuluja tai sitä, jos tulevaisuudessa yksilön pitäisi vastata enemmän omista hoiva- tai terveydenhuoltokuluistaan, sanoi tulevien eläkeläisten näkemyksiä selvittänyt Tampereen yliopiston gerontologian professori Anu Siren tiedotteessa.