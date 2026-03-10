Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin mukaan Yhdysvallat on ehdottanut, että Ukraina ja Venäjä tapaisivat neuvotteluja varten ensi viikolla.



Zelenskyin mukaan Yhdysvallat jatkaisi neuvottelujen välittäjänä tälläkin kierroksella. Zelenskyi kuitenkin antoi ymmärtää, että tapaamisen toteutuminen riippuisi myös sodan kehittymisestä Lähi-idässä.

– Tätä ehdotti Yhdysvallat, mutta katsotaan nyt, mitä Lähi-idässä tapahtuu, totta puhuen, Zelenskyi sanoi toimittajille AFP:n mukaan.



Hän sanoi, että neuvottelut pidettäisiin Sveitsissä tai Turkissa. Ukrainan mukaan Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan on ehdottanut neuvotteluja Turkissa.



Turkki on Iranin naapurimaa, mutta se on yrittänyt pysytellä sodan ulkopuolella.

Maanantaina Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Venäjän presidentti Vladimir Putin puhuivat puhelimessa Ukrainasta sekä sodasta Lähi-idässä.