Davosin kokous jää historiaan. Vanha maailma päättyi, arvioi Risto E. J. Penttilä.

Se oli siinä.

Euroopan ja Yhdysvaltojen jaettuihin arvoihin pohjautunut suhde on päättynyt, sanoo kansainvälisen politiikan asiantuntija Risto E. J. Penttilä MTV Uutisille.

Samalla Penttilä katsoo myös "YK-maailman päättyneen" Davosin talousfoorumissa kuluneella viikolla.

Se näkyi sekä Davosissa pidetyissä puheissa että yleisessä tunnelmassa, jota Penttilä oli aistimassa paikan päällä Sveitsissä.

– Näiden ansioista Davosin kokous jää historiaan. Voi olla, että vanha maailma pystytään herättämään henkiin, mutta arvoihin perustunut Yhdysvaltojen ja Euroopan suhde on ohi, Penttilä arvioi.

Se ei tarkoita Yhdysvaltojen ja Euroopan suhteen katkeamista. Davosissa Nato saatiin pelastettua ehkä koko historian pahimmasta kriisistään, Penttilä muistuttaa.

Samalla Penttilän mielestä kannattaa uskoa Ukrainan presidenttiä Volodymyr Zelenskyitä, joka totesi, ettei Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin päätä saa käännettyä.

Jos ja kun Eurooppa haluaa jatkossakin tehdä Yhdysvaltojen kanssa yhteistyötä, kannattaa Penttilän mukaan katsoa, mitä Valkoinen talo haluaa ja yrittää ehdottaa näihin asioihin myös Eurooppaa miellyttäviä ratkaisuja.

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) mukaan Suomenkin täytyy tunnustaa, että "Yhdysvallat on muuttunut ja meidän suhteemme on muuttunut".

Presidentti Alexander Stubb sanoi MTV Uutisten haastattelussa, että Suomen ja Yhdysvaltojen välillä tulee jatkossakin olemaan asioita, joissa "voidaan tehdä yhteistyötä".

Samalla Stubb myönsi, että on myös aiheita, joista Suomi ja Yhdysvallat ovat "hyvinkin eri mieltä".

Presidentti Stubb ja pääministeri Orpo tapasivat presidentti Trumpin lokakuussa Valkoisessa talossa.Lehtikuva

Kolme syytä muutokseen

Lukuisat kansainvälisen politiikan asiantuntijat katsovat Yhdysvaltojen tekevän karhunpalveluksen itselleen rikkomalla nykyisen järjestelmän.

Esimerkiksi Kolumbian yliopiston valtio-opin professori Elizabeth N. Saunders ja Tuftsin yliopiston kansainvälisen politiikan professori Daniel W. Drezner arvioivat Foreign Affairs -lehdessä Yhdysvaltojen ampuvan itseään ulkopoliittisesti jalkaan.

Heidän mukaansa Yhdysvallat olisi parhaiten voinut taistella Kiinaa vastaan pitämällä kiinni poikkeuksellisen laajasta liittolaisverkostosta ja hyödyntämällä vahvaa tiede- ja diplomatiaosaamistaan.

Professorien mielestä presidentti Trump on kuitenkin paljolti murskannut nämä Yhdysvaltojen pitkäaikaiset vahvuudet toisen presidenttikautensa ensimmäisen vuoden aikana.

Alustava Grönlanti-sopu saatiin aikaan presidentti Trumpin tavattua Naton pääsihteerin Mark Rutten keskiviikkona.AFP / Lehtikuva

Risto E. J. Penttilä näkee kolme syytä sille, miksi Valkoinen talo on päättänyt hylätä nykyjärjestelmän, joka ylläpiti Yhdysvaltojen hegemonia-asemaa.

Ensimmäinen on kauppapolitiikka, jossa amerikkalaiset kokevat kerta toisensa jälkeen hävinneensä varsinkin Kiinalle.

Toinen on turvallisuuspolitiikka. Yhdysvallat näkee olevansa maksaja ja tukija, joka ei Trumpin sanoja lainaten saa vastineeksi juuri mitään.

Yhdysvaltojen silmissä Eurooppaa kannatti pitkään tukea, koska sen markkinoille haluttiin päästä. Nyt Eurooppa on kuitenkin niin vahva, että se pystyy taloudellisesti haastamaan Yhdysvaltojakin.

Kolmas seikka on, että Yhdysvallat on Penttilän mukaan lopen kyllästynyt jatkuvasti olemaan kritiikin kohde.

Penttilä itse sanoo pitäneensä juuri kolmatta kohtaa tavallaan hienoimpana asiana Yhdysvaltojen suurvalta-asemassa. Sitä on saanut kritisoida, eikä se ole johtanut välirikkoon.

– Näistä kaikista kolmesta kohdasta amerikkalaiset turvallisuus- ja kauppapolitiikan ihmiset ovat samaa mieltä. He oikeasti uskovat näihin asioihin, Penttilä kertoo.

"Ennen on turha puhua"

Ennen Davosissa keskiviikkoiltana saavutettua alustavaa Grönlanti-sopua Euroopan johtajat pitivät joukon tiukkasanaisia puheenvuoroja, joissa puhuttiin harvinaisen suorasanaisesti uudesta maailmanjärjestyksestä.

Euroopan unionin komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen piti puheenvuoron "uudesta itsenäisyydestä", jollainen transatlanttisen suhteiden hajotessa pitäisi Eurooppaan rakentaa.

Penttilän mukaan "uudesta itsenäisyydestä" on turha haaveilla, jos Eurooppa ei saa köhivää talouttaan kuntoon.

– Ennen sitä on turha puhua yhtään mistään. Tarvitaan radikaali kilpailukyvyn palauttamisohjelma. Vähän enemmän suomalaisuutta Eurooppaan. Tehdään, eikä puhuta. Näin tosin pitäisi tehdä Suomessakin, Penttilä sanoo.

– Euroopan itsenäistyminen tulee vain resursseilla hoitaa asioita itse. Jos taloutta ei saada kuntoon, niin ei tämä tilanne hallinnollisilla ratkaisuilla parane, hän jatkaa.

