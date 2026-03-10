Useita ihmisiä on kuollut ja loukkaantunut linja-auton sytyttyä tuleen Sveitsissä.
Linja-auto syttyi tuleen ja tuhoutui kokonaan Kerzersissä Fribourgin kantonissa Sveitsin länsiosassa tiistai-iltana noin kello 18.25 paikallista aikaa. Asiasta kertovat muun muassa 20 Minuten -lehti sekä yleisradioyhtiö SRF.
Paikallisen poliisin mukaan kuolleita on kuusi. Lisäksi neljä matkustajaa ja yksi auttamaan tullut sivullinen ovat loukkaantuneet. Loukkaantuneista kolme on kriittisessä tilassa.
Poliisin mukaan on vielä liian aikaista sanoa tarkkaa syytä paloon, mutta alustavat arviot viittaavat siihen, että teko on ollut tahallinen.
Useat uutisvihjeiden lähettäjät kertoivat medioille, että ihminen olisi sytyttänyt itsensä tuleen bussissa.
Kerzersissä oli vielä myöhään illalla Suomen aikaa suuri määrä pelastus- ja viranomaisyksiköitä. Myös pelastushelikopterit lensivät alueella.
Juttu päivittyy. Juttua korjattu kello 23.41, kyseessä oli Postauto-niminen linja-auto, ei postiauto.