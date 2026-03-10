Ukraina hyökkää kolmella alueella.
Venäjän keväälle ja kesälle uumoiltu suuri hyökkäys Ukrainassa on vakavissa ongelmissa jo ennen alkamistaan, arvioi yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW).
Syynä ovat Ukrainan onnistuneet vastahyökkäykset.
Ukrainan maajoukot etenevät tällä hetkellä Oleksandrivkan, Hulyaipolen ja Zaporizhzhjan alueilla Itä- ja Etelä-Ukrainassa.
Vaikka kyse on verrattain pienistä hyökkäyksistä, ovat ne ISW:n arvion mukaan jo nyt aiheuttaneet Venäjälle taktisia, operatiivisia ja strategisia ongelmia.
Nämä vastahyökkäykset voivat hyvinkin häiritä Venäjän keväällä alkavaksi suunnittelemaa keväthyökkäystä.
Etenemällä juuri Donetskin alueella, vaikka vähänlaisesti, Ukraina alleviivaa sitä, ettei koko Donbassin alueen valloitus ole Venäjälle vain ajan kysymys, kuten Venäjän ja Yhdysvaltojen presidentit ovat antaneet ymmärtää.
Donetskin alue on ollut Ukrainan, Venäjän ja Yhdysvaltojen välisten kolmikantaneuvotteluiden kuuma peruna. Venäjä on vaatinut aluetta kokonaan itselleen siitä huolimatta, että Ukraina hallitsee yhä suuria alueita siitä.
Vaikka Ukrainan vastahyökkäykset ovat olleet sekä tavoitteiltaan että kooltaan pieniä, on Venäjä joutunut vastaamaan niihin ”operatiivisen ja strategisen tason päätöksillä” eli käytännössä tekemään suuria joukkojensiirtoja.
– Venäjä on venyttänyt joukkonsa hyvin ohueksi jopa suunnitellun suuren hyökkäyksen kynnyksellä, ISW katsoo.
ISW:n arvio on, että Venäjä joutuu joko hylkäämään nykyiset hyökkäyssuunnitelmansa tai vähintään muokkaamaan niitä merkittävästi.
Ukrainan vastahyökkäysten menestyksen yksi taustatekijä on, ettei Venäjä ole todellisuudessa ottanut uusimpia asemiaan kunnolla haltuunsa. Venäläisjoukot ovat ISW:n arvion mukaan siis jatkaneet etenemistään liian nopeasti, mikä on avannut tilaisuuksia ukrainalaisten vastaiskuille.
Koska paljolti niin sanottuun soluttautumistaktiikkaan etenemisessään nojanneet venäläisjoukot ovat lähtökohtaisesti pienikokoisia yksiköitä, ei niiden kyky vastata organisoituihin vastahyökkäyksiin ole kovin kummoinen.
– Ukrainalaisten joukkojen kyky hyödyntää näitä Venäjän virheitä on todennäköisesti vienyt Venäjän joukoilta ne lähtöhyökkäysasemat, joista niiden oli tarkoitus käynnistää kesähyökkäys epärealistisella tavoitteella saavuttaa Zaporizhzhjan kaupunki, ISW arvioi.
Ennen Ukrainan vastahyökkäyksiä Venäjän pienet jalkaväkiyksiköt pystyivät etenemään viime kuukausina verrattain tehokkaasti, sillä Ukrainalla on itselläänkin ollut krooninen pula jalkaväestä.
Koska Ukrainan rintamalinja on ollut erittäin ohuesti miehitetty ja puolustuksesta ovat vastanneet paljolti drooniyksiköt, ovat pienet venäläisyksiköt usein onnistuneet soluttautumaan syvällekin Ukrainan selustaan ennen kuin ne on havaittu.
Toisena Ukrainan menestyksen syynä on pidetty Elon Muskin johtaman SpaceX-yhtiön päätöstä sulkea Venäjältö luvaton käyttö Ukrainassa oleviin Starlink-yhteyksiin.
Venäläisjoukot käyttivät Starlink-yhteysiä paitsi droonien lennättämiseen niin myös viestintään. Lisää Venäjän Starlink-ongelmista voi lukea alla olevista linkeistä.