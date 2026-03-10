Trump ja Xi tapaavat maaliskuun lopulla. Trump on hankkinut neuvotteluihin uusia pelimerkkejä, asiantuntija arvioi.
Öljy ja Kiina, Kiina ja öljy.
Siinä Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin todelliset syyt sotia Iranissa ja sitä ennen Venezuelassa.
Näin arvioi Turun yliopiston tiedustelututkimuksen professori Kari Liuhto MTV Uutisille.
– Kun Kiinan presidentti Xi Jinping ja Trump tapasivat syksyllä Etelä-Koreassa, sai Trump nenilleen, Liuhto sanoo.
– Xin ja Trumpin on määrä tavata uudelleen maaliskuun lopulla ja niihin neuvotteluihin Yhdysvallat tulee öljyväännöllä, Liuhto jatkaa.
Tuota öljyvääntöä Yhdysvallat on Liuhdon mukaan hankkinut asein.
Lue myös: Analyysi: Kiina sai vuosisadan lahjan Yhdysvalloilta
Risto E. J. Penttilä löysi syyn, miksi Trump haluaa pitkittää Iranin sotaa
Uusi strategia
Kiinan raakaöljytuonti on pitkälti Lähi-idästä riippuvainen ja kun Lähi-idässä on yli kymmeneen valtioon levinnyt sota, köhii tynnyrirahti pahasti.
Kiina osti vuonna 2025 eniten raakaöljyä järjestyksessä Saudi-Arabiasta, Iranista, Venäjältä ja Irakista, kertoo yhdysvaltalaislehti Politico. Myös Venezuela vei viime vuonna merkittävän määrän öljyä Kiinaan.
Kiina ostaa suuren määrän öljyä myös sellaisista maista, joiden öljykauppa kulkee Hormuzinsalmen kautta. Salmi on tällä hetkellä käytännössä kiinni ja Iranin vallankumouskaarti on varoittanut aluksia liikkumasta alueella.
Trumpilla on öljyväännölle tarvetta, sillä Kiina on pärjännyt Yhdysvaltojen aloittamassa kauppasodassa odotettua paremmin.
Maamineraalivivullaan Kiina on pystynyt puristamaan Yhdysvalloilta myönnytyksiä, joita Valkoinen talo ei olisi halunnut tehdä.
Yhdysvallat tarvitsi jotain uutta vastatakseen tähän haasteeseen.
– Trump tulee seuraavaan Xi-tapaamiseen uudella pelistrategialla, Liuhto sanoo.
Lue myös: Yhdysvalloilta tiukka ulostulo: Venäjä ei riitä
Strategia voi toimia, sillä lyhyellä aikajänteellä Kiina ei voi korjata öljyongelmaansa. Peking totta kai etsii uusia öljyntoimittajia, mutta Lähi-itää ei noin vain öljykaupassa korvata.
Trumpin on määrä vierailla kolmen päivän ajan Kiinassa 31. maaliskuuta lähtien.
Sitä, mitä Trump Kiinalta vaatii, voi Liuhdon mukaan vain spekuloida. Yksi vaihtoehto on amerikkalaisten digijättien pääsy Kiinan markkinoille.
Putin hyötyy
Kiinan öljyongelmista hyötynee myös Venäjä, Liuhto arvioi.
– Kiinan ja Venäjän suhteet vain tiivistyvät pitkällä aikajänteellä, tähän tosin Trump ei varmastikaan ole pyrkinyt, professori Liuhto sanoo.
Presidentti Vladimir Putinia Lähi-idän öljytilanne miellyttää. Venäjän taloudelle kriittisen öljyn hinta on noussut ja Venäjä-vastaisia öljypakotteita on löyhdytetty.
Lue myös: Kriisistä kaikki irti: Putin aloitti öljyviekoittelun Eurooppaan
Putinilla on pelin paikka Kiinan kanssa, Liuhto arvioi.
– Venäjä on ollut alisteisessa asemassa Kiinan suuntaan. Kiina on käytännössä määritellyt hinnan Venäjän energiatoimituksille. Nyt kun Kiina on entistä riippuvaisempi Venäjän energiasta, voi tilanne muuttua, Liuhto sanoo.