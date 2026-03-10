Venäjä on laatinut lakiesityksen "suojelemaan kansalaistensa oikeuksia ulkomailla", uutisoi Interfax.
Venäjän puolustusministeriö ehdottaa, että presidentille annetaan lupa käyttää armeijaa ulkomailla, jos venäläisiä pidätetään kansainvälisten tuomioistuinten päätöksellä.
Uutistoimisto Interfaxin mukaan Venäjän hallitus on hyväksynyt duumalle menevän lakiesityksen, joka koskee Venäjän kansalaisten oikeuksien suojaamista ulkomailla.
Mikäli venäläisiä pidätetään, asetetaan syytteeseen tai heitä vastaan aloitetaan muu oikeudenkäynti ulkomaisten tuomioistuinten päätösten perusteella, Venäjä voi presidentti Vladimir Putinin päätöksellä käyttää asevoimiaan myös ulkomailla.