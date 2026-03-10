Galatasarayn upea tifo tähtipelaajalleen sai Victor Osimhenin liikuttumaan ennen Liverpoolia vastaan pelattavaa Mestarien liigan neljännesvälieräottelun alkua.

Galatasarayn fanipääty nosti ennen ottelua upean tifon esiin. Tifokuvassa Galatasaray-paitaan pukeutunut aikuinen Osimhen kävelee käsikädessä nuoren, Nigerian maajoukkuepaitaa kantavan Osimhenin kanssa.

Lisäksi kuvassa on Osimhenin äidin kasvot. Osimhen on aiemmin kertonut julkisuuteen, että hänen äitinsä menehtyi Osimhenin ollessa vielä pieni.

Tifo sai Osimhenin herkistymään kyyneliin.

– Harvoin näkee, että ennen matsia tifo menee tunteisiin. Nyt on niin kaunis alku kyllä, että vetää tipan linssiin aika lailla muuallakin, MTV Urheilun selostaja Tuomas Virkkunen tunnelmoi.

Virkkunen kertoi ottelulähetyksessä, että Osimhen kävi vielä ennen alkuvihellystä kiittämässä Galatasarayn faniryhmän huudattajaa koskettavasta tifosta.