Atletico Madrid tekee kovaa jälkeä Tottenhamista joukkueiden välisen neljännesvälieräparin avausottelussa.

Atletico takoi 15 minuutissa kolme maalia lontoolaisten verkkoon – ja millä tavalla! Tottenham lahjoitti maalit itse omilla kardinaalimokillaan.

Ensin Tottenhamin tolppien välissä aloittanut Antonin Kinsky kaatui lyhyenä annetun maalipotkun yhteydessä rähmälleen ja Marcos Llorente sai nautiskella Atleticon johtoon vain kuuden minuutin pelin jälkeen.

Sekoilu jatkui vajaat kymmenen minuuttia myöhemmin. Tällä kertaa asialla olivat Pape Matar Sarr ja Mickey van de Ven. Sarr antoi löysän syötön alaspäin van de Venille, joka kuitenkin liukastui.

Tämän johdosta Antoine Griezmann pääsi karkaamaan maalintekoon.

Pari minuuttia tästä ja Kinsky mokasi jälleen, kun hän suti täysin ohi pallosta. Julian Alvarez sai nautiskella virheen seurauksena pallon tyhjiin ja taululle 3–0-lukemat.

– Mitään vastaavaa en ole Mestarien liigassa ikinä nähnyt, MTV Urheilun selostaja Kim Kallström hämmästelee.

Toinen jättimäinen virhe jäi Kinskyn viimeiseksi, sillä Tottenham-luotsi Igor Tudor otti Kinskyn vaihtoon.

Maalille vaihdettu Vicario joutui itsekin taipumaan nopeasti, kun Robin Le Normand vei Atleticon jo neljän maalin karkumatkalle vain 22 minuutin pelin jälkeen.

