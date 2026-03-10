Influenssaepidemia on edelleen käynnissä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Rokotteen suojateho on kohtalainen.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tartuntatautirekisterin mukaan influenssaepidemia jatkuu yhä. Influenssa-aktiivisuus on suuressa osassa maata vielä runsasta, osassa maata kohtalaista.
Viime viikon aikana influenssan kaltaisen taudin vuoksi tehdyt käynnit ja yhteydenotot perusterveydenhuoltoon ovat kuitenkin vähentyneet.
Lisäksi tartuntatautirekisteriin raportoitujen influenssalöydösten määrä on THL:n tiedotteen mukaan laskenut.
Myös muualla Euroopassa influenssaa esiintyy edelleen runsaasti, mutta tartuntamäärät ovat laskussa.
THL tutkii rokotteen tehoa
THL tiedotti viime syksynä, että muuntunut A-influenssan H3N2:n virustyyppi voi heikentää influenssarokotteen tehoa.
Euroopan tautienehkäisy ja -valvontakeskuksen (ECDC) arvioiden mukaan vuodenvaihteessa rokotteen suojateho kaikissa ikäryhmissä oli 44 prosenttia influenssan kaikkia alatyyppejä vastaan.
THL arvioi rokotteen suojatehoa väestössä rekisteripohjaisen kohorttitutkimuksen avulla. Seuranta-aika alkoi lokakuun 2025 alusta.
– Tammikuun loppuun mennessä 65 vuotta täyttäneillä influenssarokotteen suojateho sairaalahoitoista, laboratoriovarmistettua influenssaa vastaan oli 47,4 prosenttia, eli rokote vähensi vakavan influenssan riskiä noin puolella, THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek kertoo tiedotteessa.
Nohynekin mukaan vastaavanlaisia suojatehoja on raportoitu iäkkäämmillä usealla aikaisemmallakin kaudella, kun heille on annettu niin sanottuja perinteisiä pistettäviä influenssarokotteita.
Hänen mukaansa muiden ikäryhmien suojatehoja pystytään arvioimaan luotettavasti vasta influenssakauden lopulla.
Maailman terveysjärjestö (WHO) julkaisi vastikään uudet suositukset influenssarokotteiden koostumuksista.
Niiden mukaan kaikkien myös Suomessa käytettävien rokotteiden sisältämiin viruskantoihin suositellaan muutoksia pohjoisen pallonpuoliskon influenssakaudelle 2026–27.
Myös muita pöpöjä on liikkeellä
Tällä hetkellä kiertää influenssan lisäksi monia muitakin hengitystieinfektiota aiheuttavia viruksia.
Esimerkiksi RSV:tä esiintyy nyt Suomessa ja muualla Euroopassa.
Sen sijaan laboratoriovarmistetut COVID-19 -tapaukset sekä koronaviruksen määrä jätevedessä ovat matalalla tasolla edellisvuosiin verrattuna.
Hengitystieinfektion aiheuttajaa voi harvoin tietää oireiden perusteella. Useimmissa tapauksissa hoidoksi riittää oireenmukainen hoito ja lepo.
Jos yleisvointi heikkenee, oireet ovat vakavia tai pahenevat, on syytä hakeutua terveydenhuoltoon.