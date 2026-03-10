Tampereen Ilves ja Kiekko-Espoo nappasivat täydet pistepotit mukaansa tiistain SM-liigakierrokselta. Ilves voitti HPK:n 3–1 ja Kiekko-Espoo Ässät 4–0.
Tampereella avausmaalista vastasi HPK, kun Elmeri Eronen vei vierailijat johtoon hieman ennen ottelun puoliväliä.
Johtoasema ei kuitenkaan kauaa kestänyt, kun tshekkinuorukainen Ondrej Kos toi tupsukorvat tasoihin vain kaksi minuuttia HPK:n maalin jälkeen.
Ottelun puhuttavin tilanne nähtiin toisen erän lopulla, kun Ilveksen Kasper Björkqvist huitoi HPK:n Cameron Wrightia käsille ulosajon arvoisesti.
HPK ei kuitenkaan onnistunut hyödyntämään viiden minuutin ylivoimaansa. Päätöserässä Ilves ratkaisi voiton itselleen Erik Borgin ja Luke Henmanin osumilla.