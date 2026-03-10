Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi keskustelleensa Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa Ukrainan sodan lopettamisesta.



Presidentti Donald Trump kertoi maanantaina käydystä puhelinkeskustelusta lehdistötilaisuudessa Floridassa.



Kyseessä oli Trumpin ja presidentti Vladimir Putinin ensimmäinen puhelu sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Israel käynnistivät sodan Irania vastaan. Iran on Venäjän tärkeä liittolainen alueella.



Trumpin mukaan puhelu Putinin kanssa oli positiivinen ja johtajat puhuivat Ukrainasta. Trumpin mukaan Putin haluaa myös olla avuksi Lähi-idän tilanteessa.



– Sanoin (Putinille), että olisit paljon enemmän avuksi saamalla Ukraina–Venäjä-sodan päätökseen, Trump sanoi medialle.



Kreml kuvasi keskusteluja suoriksi ja rakentaviksi. Putinin diplomaattisen avustajan Juri Ushakovin mukaan aiheena oli Ukrainan lisäksi myös sota Iranissa.

Tiistaina Kreml kertoi, että Putin keskusteli puhelimitse myös Iranin presidentin Mahmoud Pezeshkianin kanssa. Kremlin tiedotteen mukaan Putin vaatii Lähi-idän sotatoimien nopeaa rauhoittamista ja tilanteeseen poliittista ratkaisua.