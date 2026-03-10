Atletico Madrid ja Bayern München aloittivat Mestarien liigan neljännesvälierät tylyllä tavalla. Newcastle ja FC Barcelona tarjosivat puolestaan viihdyttävän ottelun.
Atletico Madrid teki Tottenhamista selvää jälkeä maalein 5–2. Ottelu ratkesi jo 15 minuutin jälkeen, kun Tottenham lahjoitti maalivahti Antonin Kinskyn johdolla yhteensä kolme maalia Atleticolle.
1:24Kauden surkein maalipotku? Atletico Madrid sai todellisen lahjamaalin.
Kahden jättimäisen virheen jälkeen Kinsky vaihdettiin Tottenhamin maalilta vain vartin jälkeen 0–3-tilanteessa.
Maalivahdinvaihtokaan ei auttanut Tottenhamia, sillä Atletico löi taululle tylyt 5–2-lukemat.
Bayern München puolestaan murjoi Atalantan vieraskentällä murskaavasti 6–1. Ja kaikki tämä ilman tähtihyökkääjää Harry Kane, joka seurasi pohjevamman jäljiltä ottelun vaihtopenkiltä käsin.
Bayernin maaleista vastasivat Josip Stanisic, Serge Gnabry, Nicolas Jackson, Jamal Musiala ja kahdesti osunut Michael Olise.
Myöhäisillan kolmannessa ottelussa Newcastle ja FC Barcelona pelasivat dramaattisen 1–1-tasapelin.
Harvey Barnes vei pirteästi pelanneen Newcastlen johtoon 86. peliminuutilla. Isäntien haaveet hienosta kotivoitosta murenivat kuitenkin lisäajalla, kun Lamine Yamal upotti rangaistuspotkusta loppulukemiksi 1–1.
Yamalin rangaistuspotku oli myös koko pelin viimeinen tilanne, sillä päätuomari vihelsi pelin päättyneeksi heti maalin jälkeen.
2:24Newcastle voitto sulaa lisäajalla – Lamine Yamal tasoittaa rangaistuspotkusta.
Tiistain neljännesvälierien lopputulokset:
Galatasaray-Liverpool 1–0
Atalanta-Bayern München 1–6
Atletico Madrid-Tottenham 5–2
Newcastle-Barcelona 1–1