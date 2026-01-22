Ulkoministeri oli tyytymätön siihen, mitä Yhdysvaltain presidentti jätti huomiotta. Katso video yltä ja koko Asian ytimessä -jakso tästä.

Ulkoministeri Elina Valtonen moitti MTV Katsomon Asian ytimessä -ohjelmassa Donald Trumpin Davos-puheen osalta sitä, että hän ei maininnut Ukrainaa, maan kansalaisten hätää ja sen rauhanpyristelyitä.

Valtonen kertoo tavanneensa Davosin kokouksessa ukrainalaisia kollegoita, joiden viesti oli "hälyttävä" muun muassa Venäjän tekemien iskujen takia, jotka kohdistuvat siviili-infrastruktuuriin.

– Kiovassa on ollut öisin jopa 20 astetta pakkasta, ja puolet kaupungista on ilman sähköä ja lämmitystä, ilman vettä. Toivoin, että presidentti Trump olisi eilisessä puheessaan käyttänyt edes jonkun sanan. Tämä on se ongelma, Valtonen sanoo tiukasti.

Valtonen kritisoi myös muita osia Trumpin puheesta. Lue asiasta lisää tästä.

Katso koko Asian ytimessä -jakso tästä.