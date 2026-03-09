Lähi-idän konflikti jatkuu kiivaana. Huomenta Suomen keskustelussa pohdittiin Yhdysvaltojen ja Israelin tavoitteita Iranin sodan suhteen.
Kansainvälisen politiikan asiantuntijan Risto E.J. Penttilän mukaan Iranin kyky käydä laajamittaista sotaa on hyvin pitkälti tylsytetty Yhdysvaltojen ja Israelin toimesta.
– Kyllä se on lamautettu, mutta se ei tarkoita sitä, että sota loppuisi. On siirrytty sissisodankäyntiin, jota tehdään modernisti droonien avulla.
On käynyt selväksi, että presidentti Donald Trump haluaa alistaa Irania, mutta Penttilän mukaan Yhdysvallat pelaa Lähi-idän sotatoimillaan ennen kaikkea pitkän tähtäimen peliä.
– USA hakee kahta asiaa. Iranin alistamista omaan käskyvaltaansa, mutta myös Kiinan heikentämistä. Jos tämä (sota) jatkuu, niin Kiinan talouskasvu menee alaspäin.
Penttilä perustelee tätä sillä, että Kiina on täysin riippuvainen Lähi-idän öljystä ja nesteytetystä maakaasusta.
– Mitä pidemmälle tämä jatkuu, sitä vaikeampi Kiinan on päästä omiin tavoitteisiinsa.
Penttilä jatkaa toteamalla, että Kiinan tärkein tavoite on tulla ykköseksi Amerikan paikalle. Käsillä on siis valtapeli, jossa Iran toimii merkittävimpänä pelinappulana.
– Tässä käydään suurvaltakamppailua siitä, kuka on maailman ykkönen kymmenen vuoden päästä.
Israelin tavoitteet selkeämpiä
Puhuttaessa Israelin tavoitteista Penttilä muistuttaa, että Iranin ydinaseiden tuoma sotilaallinen uhka on ollut Israelille jo pitkään suuri huolenaihe.
– Nyt näillä sotilaallisilla operaatioilla, joihin se on saanut Yhdysvallat mukaan, Israelista on tullut ykköstoimija alueella.
