Öljyn hinta on rikkonut 100 dollarin rajan.
Kaupankäynnin alettua raakaöljyn kansainvälisen Brent-laadun sekä Pohjois-Amerikan WTI-laadun hinnat kohosivat molemmat noin 110 dollariin barrelilta. Nousua oli noin 20 prosenttia.
Hintojen nousu on jatkunut varhain maanantaina Suomen aikaa. Enimmillään WTI-laatu on ollut koholla noin 30 prosenttia ja Brent-laatu noin 28 prosenttia. Kumpikin on käynyt täten noin 118 dollarissa.
WTI-öljyn hinta ei ole noussut yhtä korkealle sitten Venäjän hyökättyä Ukrainaan helmikuussa 2022.
Sota Lähi-idässä on nostanut raakaöljyn hintoja jo viikon ajan.
Aasian pörssit sukelsivat kaupankäynnin alettua
Aasiassa pörssit ovat avautuneet uuteen kauppapäivään roimassa laskussa samalla, kun öljyn hinta on noussut yli 100 dollariin barrelilta.
Japanissa Nikkei-indeksi, Etelä-Koreassa Kospi-indeksi ja Taiwanissa Taiex-indeksi olivat maanantaiaamuna kaikki yli viiden prosentin laskussa.
Hongkongissa Hang Seng -indeksi romahti kauppapäivän alussa yli kolme prosenttia. Myös Shanghaissa, Sydneyssä ja Singaporessa on nähty laskua.
Sota Lähi-idässä on nostanut raakaöljyn hintoja jo viikon ajan. Hinnat ovat nousseet voimakkaasti, kun tankkeriliikenne Hormuzinsalmessa on keskeytynyt lähes kokonaan.
Sijoittajia huolettavat Lähi-idän tilanteen vaikutukset talouteen.