Hallitus valmistelee muutosta ydinenergialakiin.
Lausuntokierroksella oleva laki mahdollistaisi ydinaseiden kuljettamisen ja säilyttämisen Suomessa maanpuolustustilanteissa.
Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtajan Jukka Kopran mukaan lakimuutoksen tarkoituksena on varmistaa, että Suomi voi osallistua täysimääräisesti Naton ydinpuolustukseen ilman kansallisia rajoitteita.
Nykyinen ydinenergialaki kieltää ydinaseiden tuonnin ja kuljetuksen, mutta hallitus esittää rajoitteiden siirtämistä rikoslakiin. Se mahdollistaisi ydinaseiden kuljetuksen tarkkaan rajatuissa sotatilanteissa.
– Kukaan ei halua, että Suomeen tuodaan ydinaseita. Tarkoitus ei ole alkaa varastoida tai säilyttää ydinaseita Suomessa, Kopra alleviivasi MTV:n Huomenta Suomi -ohjelmassa tiistaina.
Vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Oras Tynkkynen puolestaan muistutti, että Nato-jäsenyydestä keskusteltaessa kansalaisille annettiin ymmärtää, ettei kansallista lainsäädäntöä tarvitsisi muuttaa ydinaseiden osalta.
Tynkkysen mukaan Suomi on jo nykyisellään osa Naton ydinasepelotetta.
– Suomi tekee kyllä reilusti oman osansa puolustuksessa ja turvallisuuden tuottamisessa Nato-jäsenenä, Tynkkynen totesi.
10:33