Täyttämättömien lääkärinvirkojen määrä on vähentynyt viime vuodesta.
Hyvinvointialueilla on täyttämättä hieman yli 730 lääkärin tehtävää. Tämä selviää Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajien (KT) tutkimuksesta.
Lääkäripula on helpottanut viime vuodesta, jolloin lääkärin virkoja oli auki noin tuhat.
Erikoissairaanhoidossa lääkärin tehtäviä oli täyttämättä noin 460. Terveyskeskuslääkäreiden tehtäviä oli täyttämättä hieman yli 190 ja hammaslääkärien tehtäviä 80.
Luvut eivät anna koko kuvaa henkilöstöpulasta, sillä hyvinvointialueet ovat joutuneet sopeuttamaan talouttaan. Osa alueista ei vastannut KT:n tekemään kyselyyn.