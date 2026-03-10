Lisäätkö mausteita ruokaan valmistuksen alussa vai lopussa? Kokki kertoo, mikä on paras tapa.
Kuten aiemmin kerroimme, suomalaiset ovat yhä rohkeampia mausteiden käyttäjiä kotikeittiöissään. Asia selviää Pauligin tekemästä tuoreesta trendikatsauksesta. Erilaisten mausteiden suosiosta ja niiden käytöstä keskusteltiin maanantaina Huomenta Suomessa.
Vuoden kokiksi vuonna 2024 valittu Simo Harrivaara antoi katsojille myös käytännön vinkkejä maustamiseen liittyen.
Onnistunut maustaminen on avain hyvään ruokaan, mutta missä vaiheessa ruoka itse asiassa tulisi maustaa?
– Joka vaiheessa, toteaa Harrivaara.
Mausta ja maista – joka välissä
Kokin mukaan ruoan maustamista ei kannata jättää esimerkiksi ruoanvalmistuksen loppuun, vaan maustamista tulisi harrastaa eri valmistusvaiheissa.
– Jos miettii, että haudutetaan jotain uunissa, niin jo uuniin mentäessä olisi hyvä olla liemi, mikä on maustettu.
Harrivaara ei kuitenkaan tarkoita sitä, että ruokaan tulisi joka välissä tunkea lisää suolaa ja pippuria.
– Nimenomaan niillä tuore- ja kuivayrteillä maustetaan, kokki muistuttaa.
Maustamisen lisäksi tärkeää on myös maistaminen: ruokaa kannattaa siis myös maistaa eri vaiheissa, jotta lopputulokseen pystyy vaikuttamaan.