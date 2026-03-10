Markkinoilla vaikuttaa olevan vaikutusta Lähi-idän sodan kestoon, asiantuntija arvioi.

Yhdysvaltojen mahdollinen päätös lopettaa sotiminen Irania vastaan ei välttämättä lopeta Lähi-idässä muhivaa öljykriisiä.

– Yksipuolisilla toteamuksilla ei välttämättä ole väliä, koska Iranilla on nyt niin paljon hampaankolossa, arvioi Turun yliopiston tiedustelututkimuksen professori Kari Liuhto MTV Uutisille.

OP Pohjolan päästrategi Lippo Suominen on samaa mieltä. Myönteistä ongelman ratkaisussa Suomisen mukaan on, että kyse on lopulta "päätöskysymyksestä".

– Yhdysvallat haluaa pommittaa ja Iran pitää Hormuzinsalmen suljettuna. Tässä ovat ne kaksi tahoa, joiden päätösten takana tämä tilanne on, Suominen sanoo puhelimitse MTV Uusille.

Yhdysvallat ja Israel ovat iskeneet Iranissa tuhansiin kohteisiin. Reilun viikon aikana kymmeniä iranilaisjohtajia on kuollut, mukaan lukien maan ylin johtaja ajatollah Ali Khamenei.

Viime päivinä öljymarkkinat ovat pitkälti seilanneet pitkälti Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin lausuntoja myötäillen.

Trumpin heitot sodan päättymisajankohdasta ovat vaihdelleet.

Välillä hän on puhunut yli kuukauden sodasta, mutta toisinaan hän on sanonut iskujen loppuvan mahdollisesti jo kuluvalla viikolla. Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu sanoo, ettei Israelin sota Irania vastaan ole vielä loppumassa.

Trump on jopa vaatinut Iranin "ehdotonta antautumista". Tänään Trump kuitenkin sanoi Fox Newsin mukaan, että on mahdollisesti valmis neuvottelemaan Iranin kanssa.

"Ihan floppi"

Öljyongelman ydin on tiivistynyt Hormuzinsalmeen, joka on käytännössä suljettu. Iranin vallankumouskaarti on varoittanut öljytankkereita seilaamasta salmella.

Sodan syttymisen jälkeen presidentti Yhdysvallat on ehdottanut, että se voisi saattaa sota-aluksillaan öljytankkereita. Sodasta huolimatta Hormuzinsalmella "ei ole mitään pelättävää", Trump on väittänyt.

Trumpin idea oli "ihan floppi", Suominen sanoo, eivätkä varustamot ole siihen myöskään tarttuneet.

Persianlahden öljyteollisuuslähteet ovatkin todenneet Reutersille, että salmen avaaminen on ainoa tapa jatkaa öljy- ja kaasutoimituksia. Iranin näkökulmasta taas salmen kiinni pitäminen on sen paras tapa vaikuttaa maailmaan.

Ensiapuna G7-maiden talousministerit ovat pohtineet strategisten öljyvarastojen käyttöönottoa. Suomisen mukaan se voisi tuoda hetkellistä helpotusta, mutta ei sillä Hormuzinsalmen öljykauppaa korvata.

– Puhutaan vuosista, jotta se liikenne korvattaisiin, Suominen katsoo.

Paine kasvaa

Hormuzinsalmen kautta kulkee noin viidennes kaikesta maailman raakaöljystä. Öljyn hinta on tällä hetkellä korkeimmillaan sitten kesäkuun 2022, jolloin Venäjän suurhyökkäys Ukrainaan ravisteli markkinoita.

– Paine Trumpia kohtaan kasvaa. Kukaan ei tiedä, koska sota loppuu, mutta näyttää siltä, että markkinoilla on vaikutusta sodan kestoon, arvioi OP Pohjolan päästrategi Suominen.

Hormuzinsalmen sulkeminen on kriittinen osa Iranin strategiaa, jonka tarkoitus on tehdä sodasta mahdollisimman kallis.

– Suunnitelmamme on laajentaa ja pidentää sotaa, sanoi Iranin parlamentin puhemiehen tiedottaja Mahdi Mohammadi yhdysvaltalaislehti New York Timesin mukaan.

"Kipupiste, jossa kaikki häviävät"

Suominen toivoo pahimman olevan markkinoilla ohi.

Jo eilen öljyn hinta kääntyi selvään laskuun pahimman hintapiikin jälkeen. Hinnassa ehdittiin saavuttaa jo "kipupiste, jossa kaikki häviävät", Suominen sanoo.

OP Pohjolan päästrategin mukaan markkinat ikään kuin kokeilivat, missä kohtaa öljyn hinta alkaa olemaan Yhdysvaltojen hallinnolle liian suuri ongelma.

Mukana oli myös hätäostoja. Öljyä hamstrattiin, koska pelättiin, että pian se maksaa vieläkin enemmän.

Yhdysvallat ei toivo öljyn hinnan kipuavan, Suominen sanoo.

– Yhdysvalloissa on välivaalit marraskuussa ja kustannustasoa pitäisi saada alaspäin, hän sanoo.