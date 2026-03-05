Iran haluaa pitkittää sotaa ja aiheuttaa taloudellisia ongelmia maailmanlaajuisesti, sanoo Ilmari Käihkö.

Iran yrittää nyt Lähi-idässä samaa strategiaa kuin Irakin edesmennyt diktaattori Saddam Hussein aikanaan: sodan laajentamista ja pitkittämistä. Näin uskoo sotatieteiden dosentti ja kriisinhallintaveteraani Ilmari Käihkö Helsingin yliopistolta.



Käihkö muistuttaa, että Saddam Husseinin viivytystaktiikat Persianlahden sodassa (1990–1991) hidastivat Yhdysvaltojen johtaman liittouman etenemistä, mutta eivät estäneet Irakin tappiota liittoutuneiden ylivoimaa vastaan. Sota aiheutti myös paljon tuhoa.



Nyt vastaavasti Iran toivoo, että se pystyisi pitkittämään sotaa ja aiheuttamaan taloudellisia ongelmia maailmanlaajuisesti, Käihkö sanoi STT:lle.



– Näin poliittinen paine Yhdysvaltoja kohtaan kasvaa myös Yhdysvaltojen arabiliittolaisten taholta.



– Iranin ilmaiskujen lisäksi Hormuzinsalmen sulkemisen aiheuttamat ongelmat sekä lentoliikenteen estäminen lähialueella vaikuttavat talouteen maailmanlaajuisesti, Käihkö lisäsi.



Käihkön mukaan Iranin sotilaallisesta kyvystä – eli siitä, kuinka kauan Iran voi vielä jatkaa lennokkien ja ohjusten lähettämistä lähialueille – ei ole tietoa.

"Sota ei ole suosittu Yhdysvalloissa"

Samalla Iran ehkä toivoo, että sisäpoliittinen paine Yhdysvalloissa presidentti Donald Trumpin hallintoa vastaan kasvaa, Käihkö sanoi. – Tämä ei ole suosittu sota Yhdysvalloissa, eikä ole takeita siitä, että Yhdysvallat pystyy kovin pitkään tällaista sotaa käymään, jos tulee suuria tappioita tai vaikutukset talouteen ovat suuria, hän jatkoi. Sota on Iranin nykyhallinnolle myös elonjäämiskysymys. Etenkin Israel tavoittelee Käihkön mukaan islamin shiialaisuuden haaraan nojaavan pappishallinnon vaihtumista. – Voi toki olla, että Iranissa teokratia lopulta luhistuu tai luovuttaa, mutta jos se käy kamppailua olemassaolostaan, se ei sitä tee, koska se olisi heidän loppunsa, Käihkö sanoi. Käihkön mukaan peruskysymys koko sodassa on se, mikä Yhdysvaltojen ja Israelin tavoite lopulta on. Myös se, millä tavoin tavoitteeseen aiotaan päästä, on hänestä epäselvää.