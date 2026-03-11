Trumpin hallinto on vähätellyt lehtitietoja, joiden mukaan Venäjä antaa Iranille tiedustelutietoa.

Yhdysvalloissa ihmetellään, miksi Valkoinen talo on suhtautunut niin vähättelevästi raportteihin, joiden mukaan Venäjä on antanut Iranille tiedustelutietoja amerikkalaiskohteista.

– Mitä Vladimir Putinilla on Donald Trumpista, mikä saa hänet luulemaan voivansa selvitä tästä paskasta? sanoi demokraattisenaattori Sheldon Whitehouse ukrainalaislehti Kyiv Independentille.

Kyiv Independentin mukaan sille vastanneiden yhdysvaltalaisviranomaiset kommenteista heijastui "turhautuminen" Trumpin toimia kohtaan.

Huomionarvoista on, että ukrainalaismedialla vaikuttavat puhuneen lähinnä demokraattipuolueen edustajat. Näin ollen kritiikki ei ole yllättävää, vaan pikemminkin odotettavaa.

Turhautumisen taustalla on yhdysvaltalaislehti Washington Postin tiedot, joiden mukaan Venäjä on antanut Iranille kohdetietoja. Asiantuntijoiden mukaan Iran on käyttänyt ohjuksiaan ja droonejaan nyt tehokkaammin kuin 12 päivän sodassa kesäkuussa 2022.

"Eivät paljoakaan hyödytä"

Presidentti Trump on kommentoinut WP:n tietoja sanomalla, että "jos he (venäläiset) jakavat tietoja, eivät ne paljoakaan hyödytä".

– (Venäjä) sanoisi meidän tekevän näin heitä vastaan, eikö vain, Trump totesi.

Yhdysvaltojen erityislähettiläs Steve Witkoff totesi maanantaina, ettei hän voi vahvistaa, onko Venäjä jakanut tiedustelutietoa Iranille.

Sen sijaan Witkoff totesi, että venäläiset ovat sanoneet puhelimitse Trumpille, ettei Kreml ole auttanut Irania. Witkoffin mukaan Yhdysvallat voi "luottaa heidän sanaansa".

Valkoisen talon tiedottaja Karoline Leavitt oli asteen tiukempi. Hänen mukaansa Trump ja Witkoff ovat viestittäneet Venäjälle, ettei he "olisi tyytyväisiä", jos Kreml jakaa tiedustelutietojaan.

Yhdysvallat on läpi Ukrainan sodan antanut valtavan määrän tiedustelutietoa Ukrainalle. Yhdysvaltalaislehti New York Timesin mukaan amerikkalaiset olivat osa venäläiskohteiden "tappoketjua".

Kuolleita ja haavoittuneita

Iran on laukaissut puolitoista viikkoa kestäneen sodan aikana satoja ohjuksia ja drooneja eri puolille Lähi-itää.

Yhdysvaltalaiset sotilastukikohdat ovat olleet yksi hyökkäysten keskeisistä kohteista. Pentagonin mukaan seitsemän sen sotilasta on kuollut sodassa Irania vastaan. Lisäksi noin 140 yhdysvaltalaissotilasta on haavoittunut, joista alle kymmenen vakavasti.

Amerikkalaistappioiden tiedetään olevan erityisen herkkä asia Trumpin hallinnolle, sillä iskuja Iraniin kannatti vain noin joka neljäs yhdysvaltalainen. Tilannetta ei parantanut Trumpin päätös pitää lippalakkia päässään vastaanottaessaan kuolleiden amerikkalaissotilaiden arkkuja Yhdysvalloissa.

1:18 Satelliittikuvat paljastavat: Tällaista tuhoa Iranin ohjus- ja lentokeskukset kärsivät iskuissa.

Öljyvoitto

Vaikka Iran on Venäjän kumppani, on Israelin ja Yhdysvaltojen 28. helmikuuta aloittama sota ollut erityisesti taloudellisesti Venäjälle yhdenlainen öljyinen lottovoitto.

Kremlin öljyvoiton syynä on Iranin päätös käytännössä sulkea Hormuzinsalmi, jonka kautta kulkee noin viidennes maailman öljyrahdista. Näin ollen venäläisen öljyn ja energian kysyntä on kasvanut merkittävästi.

Öljyn hinnan kiriessä presidentti Vladimir Putin jopa pääsi maanantaina sanomaan, että Venäjä on sopivilla ehdoilla valmis toimittamaan Euroopalle öljyä ja kaasua. Unkarin kaltaisia poikkeuksia lukuun ottamatta Euroopan valtiot ovat rimpuilleet irti venäläisestä energiasta helmikuusta 2022 lähtien.

Putin sanoi energiakaupan Euroopan kanssa voivan jatkua, jos manner on valmis aloittamaan pitkäaikaisen yhteistyön. Käytännössä tämä todennäköisesti tarkoittaisi Venäjän vastaisista pakotteista luopumista.

Yhdysvallat on jo osin antanut Venäjälle pakotteissa periksi. Intia sai Yhdysvalloilta luvan ostaa venäläistä öljyä kuukauden ajan ja muitakin kevennyksiä on öljykriisin pelossa nostettu ilmaan.

2:08 Supo: Venäjä tulee lisäämään tiedustelua.