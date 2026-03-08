Israel on sanonut "eliminoivansa" Iranin uuden johtajan.
Iranin uusi ylin johtaja on Mojtaba Khamenei, kertoo Iranin valtionmedia uutistoimisto Reutersin mukaan.
Khamenei on Israelin ja Yhdysvaltojen ilmaiskuissa kuolleen ajatollah Ali Khamenein poika ja pappi.
Israel sanoi jo ennen uuden johtajan valintaa "eliminoivansa" Ali Khamenein seuraajan.
Israelilaislähteiden mukaan Mojtaba Khamenei ehti jo lievästi haavoittua Israelin tekemässä hyökkäyksessä. Hänen vaimonsa kuoli sodan ensimmäisenä päivänä.
Iranin ylimmän johtajan valitsee maan perustuslain mukaan 88 uskonoppineen neuvosto.
Uskonoppineiden neuvostoon kuuluva Mohsen Heidari Alekasir sanoi sunnuntaina, että uusi johtaja on valittu noudattaen Ali Khamenein suositusta.
Kyseisen suosituksen mukaan uuden johtajan tulee olla "vihollisen vihaama", Mohsen Heidari Alekasir sanoi.
– Jopa suuri saatana (Yhdysvallat) on maininnut hänen nimensä, Alekasir jatkoi.
Perjantaina Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump sanoi, että Iranin seuraavan johtajan täytyy olla Yhdysvaltojen ja Israelin kannalta "hyväksyttävä".
Trump on erikseen todennut, ettei Mojtaba Khamenein ole hyväksyttävä vaihtoehto Iranin johtajaksi. Iranin päätöstä voikin pitää selvänä viestinä Yhdysvalloille.
Iranilainen poliitikko Ali Larijani toivoo Iranin tukevan maan uutta johtajaa. Larijanin on käytännössä katsottu johtavan maata sodan aikana.
Myös Iranin vaikutusvaltainen vallankumouskaarti on vannonut uskollisuutta uudelle johtajalle. Khameneilla on kerrottu olevan hyvät suhteen vallankumouskaartiin.
Iranin ylimmällä johtajalla on viimeinen sana käytännössä kaikissa Iranin tärkeissä päätöksissä, on kyse sitten sisä- tai ulkopolitiikasta.
56-vuotias Mojtaba Khamenei on surmatun ajatollahin toiseksi vanhin poika. Khamenei on viime päivinä noussut selväksi ennakkosuosikiksi maan johtoon.
Mojtaba Khamenei on jo vuosikymmeniä ollut hyvin vaikutusvaltainen tekijä Iranin politiikassa. Näin siitä huolimatta, ettei hänellä ole koskaan ollut virallista asemaa Iranin hallinnossa.
Vuonna 1969 Mashhadin kaupungissa syntynyt Khamenei kuului isänsä lähipiiriin. Hän on opiskellut teologiaa Qomin kaupungissa.
Mojtaba Khamenein valtaannousua pidetään merkkinä siitä, että Irania tullaan jatkossakin hallitsemaan kovin ja konservatiivisin ottein.
Uusi johtaja on esimerkiksi vastustanut Iranin uudistusmielisiä tahoja, jotka ovat yrittäneet parantaa välejä länsimaihin.
Khamenein on arvioitu olleen keskeisessä roolissa, kun keskushallinto on päättänyt tukahduttaa mielenosoituksia väkivaltaisesti. Iranin hallinto tappoi joulu-tammikuussa tuhansia mielenosoittajia kansannousun yhteydessä.
Mojtaba Khamenei on yleisesti ottaen pitänyt sekä Iranissa että kansainvälisesti matalaa profiilia, eikä hän ole esimerkiksi juurikaan pitänyt julkisia puheita.
Khamenei taisteli Iranin ja Irakin sodassa 1980-luvulla. Hän on ollut Yhdysvaltojen pakotelistalla vuodesta 2019 lähtien.