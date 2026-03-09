Ulkoministeriön järjestämä kotiutuslento Arabiemiraateista palaaville suomalaisille laskeutui Helsinki-Vantaan lentoasemalle maanantaina aamuyöllä puoli kolmen jälkeen.

Ulkoministeriön järjestämä kotiutuslento Arabiemiraateista palaaville suomalaisille laskeutui Helsinki-Vantaan lentoasemalle maanantaina aamuyöllä puoli kolmen jälkeen.

Tiina Kukkurainen ja hänen poikansa Simo Kukkurainen kuvailevat tunnelmiaan helpottuneiksi. Tiina Kukkurainen palasi kahden lapsen ja lasten kummitädin kanssa kahden viikon lomamatkalta Dubaista.

– Se alkoi viikko sitten. Hotellien vieressä alkoi räjähtää ja ilmahälytyksiä tulla, Tiina Kukkurainen kertoo STT:lle.

Tiina ja Simo Kukkurainen saapuivat Suomeen Dubaista kotiutuslennolla.Lehtikuva

Simo Kukkurainen kertoo, että on kiva, kun ei enää ole pelkoa ohjuksista.

Kotiutuslennolla oli vähän yli 160 matkustajaa, joista yli 70 oli lapsia, ulkoministeriö kertoi sunnuntaina.

Lennon matkustajavalinnoissa ministeriö priorisoi haavoittuvassa asemassa olevia, kuten lapsiperheitä. Lennolle pääsivät ministeriön mukaan ne halukkaat, joilla oli alle 16-vuotiaita lapsia.

Omakotitalossa ei ollut kellaria

Dubaissa asuva Otso Friström kertoo, että lapset saivat koneessa hieman nukuttua.

Kun "jymähdyksiä" alkoi tilanteen kehityttyä Dubaissa kuulua, Friström meni perheensä kanssa suojaan alakertaan, koska varsinaista kellaria ei omakotitalossa ollut.

– Yritettiin pysyä poissa ikkunoiden läheltä, hän kertoo.

Friströmin mukaan "jymähdyksiä" kuului erityisesti öisin. Drooneja lensi naapuristossa muutamaan otteeseen.

– Onneksi meidän lähiöön ei osunut mitään. Kuulimme vain ääniä.

Friström kertoo, että 13 vuotta Dubaissa asuneen perheen lapset käyvät maassa koulua.

– Jos tilanne pitkittyy, toivottavasti lapset voivat käydä koulua internetin kautta.

"Lentoja ei saanut"

Ajmanissa lomamatkalla miehensä kanssa ollut Seija Mark kertoo olevansa helpottunut, että pääsi lennolle.

– Lentoja ei saanut, tai hinnat olivat tosi korkeat, Mark sanoo.

– Hypin hotellihuoneessa sohvalla, kun kuulin, että päästään lennolle.

Reissussa oli aluksi mukana myös Markin tytär miehensä ja päälle nelikuisen poikansa kanssa. He saivat jo aikaisemmin pitkän metsästyksen jälkeen lennot Sveitsin kautta Suomeen.

Mark kuvailee, että Ajmanissa oli turvallista, mutta viimeisenä päivänä myös siellä kuului ilmahälytyksiä ja helikopterit lensivät taivaalla.

Hyökkäyssota käänsi koneen suunnan

Timo Svinhufvudin kolmihenkinen perhe oli matkalla Qatariin, kun hyökkäyssota alkoi kesken lennon. Svinhufvud kertoo, että kone joutui kääntymään ja laskeutui Omaniin, mihin perhe jäi kahdeksaksi päiväksi jumiin.

– On ollut kiireisiä päiviä. Pienen lapsen kanssa on vähän erilaista se arki odotella, Svinhufvud sanoo.

Svinhufvudin mukaan perhe yritti saada lentoja monesta paikasta tässä onnistumatta. Omanissa tilanne oli hänen mukaansa kuitenkin rauhallinen.

– Nyt kaikki on hyvin, vähän flunssa ja väsymys painaa.

Muista lennoista ei päätöksiä

Kotiutuslento lähti ulkoministeriön mukaan liikkeelle Omanista sunnuntaina iltakuuden jälkeen paikallista aikaa eli neljän jälkeen Suomen aikaa. Matkustajien kerrottiin saapuneen Omaniin bussikyydeillä Abu Dhabista ja Dubaista.

Kotiutuslennosta oli alun perin kiinnostunut yli 600 suomalaista. Lopulta lennolle ilmoittautui ulkoministeriön mukaan noin 390 ihmistä, joista vähän yli 100 perui.

Kotiutusmatkan hinta matkustajaa kohti on 1 230 euroa. Toistaiseksi päätöksiä muista kotiutuslennoista ei ole tehty.

Ministeriö ei ole kertonut julki kotiutuslennon operoineen lentoyhtiön nimeä, mutta on kertonut sen tulevan EU-maasta.

Lentoseurantasivusto Flightradar24:n sekä Masqatin lentoaseman tietojen perusteella Omanin pääkaupungista Masqatista lähti neljän jälkeen Suomen aikaa liettualaisen DAT LT:n lento, joka teki välilaskun Egyptin Aleksandriassa ja lensi sieltä Helsinki-Vantaalle.