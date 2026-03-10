Oireiden kesto ja nuhaeritteet eroavat selvästi flunssassa ja allergiassa.
Siitepölyt voivat aiheuttaa oireita allergikoille jo maaliskuussa ja kausi saattaa jatkua myöhällekin syksyyn.
Myös lapset voivat oireilla siitepölyistä, mutta Terveystalon lastentautien ylilääkäri Péter Csonkan mukaan vielä alle kaksivuotiailla siitepölyallergiaa harvemmin ilmenee.
– 3–4,5-vuotiaana alkaa merkittävästi näkymään jo oireita, mutta alle kaksivuotiailla todella harvoin, koska siitepölyallergiat vaativat useamman altistusjakson.
– Eli yli kaksivuotiaana voi näkyä allergiatestipositiivisuuksia, mutta neljä- tai viisivuotiaana oireet voivat olla tosi voimakkaat, Csonka kertoi Huomenta Suomessa.
Lue myös: Kolme vinkkiä siitepölyallergian tunnistamiseen ja hoitoon
Oireiden kesto erottaa
Lievät infektio-oireet, kuten nuha, menevät tyypillisesti ohi noin muutamassa viikossa, mutta jos nuha jatkuu useita viikkoja, voi sen taustalla olla allergia.
– Kuume ei ole koskaan allergiaoire. Myös kunnon räkä on infektio-oire. Allergiassa nuhaeritteet ovat kirkkaita, ja siihen liittyy aivastelua, Csonka kertoi.
Katso koko allergiakeskustelu yllä olevalta videolta!