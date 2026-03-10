Asiantuntijoiden mukaan erityisesti nuorena naisena uskottavuuden rakentaminen työelämässä voi tuntua haastavalta.

Työelämäkeskustelussa nousee aika ajoin esille se, miten ulkonäkö vaikuttaa esimerkiksi työn saantiin tai työssä menestymiseen.

Ulkonäkö vaikuttaa yhä merkittävästi siihen, miten naiset, erityisesti äidit, kokevat pärjäävänsä työelämässä.

Aalto-yliopiston professorit Taija Turunen ja Astrid Huopalainen ovat tutkineet sitä, miten äitiysvapailta työelämään palanneet äidit muokkaavat omaa ulkonäköään löytääkseen oman ammatillisen identiteettinsä.

– Naiset pyrkivät ulkonäöllä paikkaamaan, että heidät nähtäisiin asiantuntijoina, Turunen kertoo.

Huopalaisen mukaan ulkonäköpaineet kohdistuvat edelleen erityisesti naisiin.

– Äitiys hyvin kehollisena kokemuksena tuo tähän lisähaasteita ja paineita, ja naisiin on yleensäkin kohdistunut kovemmat ulkonäköpaineet kuin miehiin, Huopalainen kertoo Huomenta Suomen haastattelussa.

Yhteiskunnan normit ohjaavat

Turusen mukaan ulkonäköodotukset kumpuavat yhteiskunnan sanattomista normeista ja stereotypioista, jotka määrittelevät, miltä esimerkiksi johtajan tai asiantuntijan tulisi näyttää.

Ammatillisen uskottavuuden rakentamisessa korostuivat esimerkiksi pukeutuminen ja meikkaaminen.

Äitiys tuo mukanaan kehollisia muutoksia, joita ei voi täysin hallita tai piilottaa.

– Keho muuttuu, eikä sitä voi kontrolloida tai piilottaa. Äitiys alkaa toden teolla synnytyksen jälkeen, kun nainen palautuu raskaudesta ja synnytyksestä, Turunen kuvailee.

Uraansa keskittynyt nainen haluaa yleensä palata töihin nopeasti, jolloin palautuminen voi olla vielä kesken.

Paineet ammatillisesta uskottavuudesta

Tutkimuksen mukaan moni tuore äiti koki paineita palata mahdollisimman nopeasti raskautta edeltävään kehoon. Urheilullisuus, hoikkuus ja terveellisyys nousivat esiin ihanteina.

– Naiset muokkasivat kehoaan urheilun kautta, jotta tuntisivat olonsa hyväksi. Toisaalta äitiys saattoi tuoda vapautunutta asennetta, ettei enää olla niin ulkonäkökeskeisiä, Huopalainen kertoo.

Moni tutkimukseen osallistunut äiti halusi pitää kodin ja työpaikan roolit erillään. Äitiyttä ei haluttu tuoda esiin työpaikalla, jotta ura etenisi ja mahdollisuudet vaativiin tehtäviin säilyisivät.

– Jos äitiyttä pitää piilottaa, meillä on vielä matkaa tasa-arvoon, Huopalainen huomauttaa.

Katso yllä olevalta videolta, miten ulkonäköpaineet vaikuttavat naisten työelämäkokemuksiin ja äitiyden jälkeiseen työelämään.