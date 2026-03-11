Yhdysvaltain presidentti Donald Trump toivottaa Iranin miesten jalkapallomaajoukkueen tervetulleeksi ensi kesänä pelattavaan MM-lopputurnaukseen. Näin vakuuttaa Kansainvälisen jalkapalloliiton Fifan puheenjohtaja Gianni Infantino.

Infantino kertoo Instagram-tilillään tavanneensa Trumpin tiistai-iltana Yhdysvaltain aikaa ja keskustelleensa MM-turnaukseen liittyen myös Iranin joukkueen tilanteesta. Yhdysvallat ja Israel moukaroivat Irania ohjuksillaan hyökkäyssodassa.



– Keskusteluissamme presidentti Trump totesi, että luonnollisesti Iranin joukkue on tervetullut pelaamaan Yhdysvaltoihin, Infantino kirjoitti.



Hänen päivitykseensä on liitetty kuva MM-turnauksen voittopokaalista, ja taustalla näkyy Valkoinen talo Washingtonissa.



Iranin on määrä pelata MM-turnauksen alkulohko-ottelunsa Yhdysvaltain länsirannikolla Los Angelesissa ja Seattlessa. Joukkueen osallistuminen turnaukseen on kuitenkin epävarmaa. Iranin jalkapalloliiton puheenjohtaja Mehdi Taj sanoi runsas viikko sitten, että Iranin osallistuminen on "urheilujohtajien" päätäntävallassa.



Peräti 48 maan MM-turnaus alkaa 11. kesäkuuta ja kestää yli kuukauden. Yhdysvaltojen lisäksi otteluja pelataan Kanadassa ja Meksikossa. Turnauksen loppuottelu pelataan New Jerseyn East Rutherfordissa 19. heinäkuuta.