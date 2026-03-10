Kevään sesonkikasvis parsa kannattaa ehdottomasti hyödyntää kuorineen ja kantoineen. Sama pätee myös parsakaaliin.

Tankoparsa on yksi kevään odotetuimmista sesonkikasviksista. Niin parsan kuin parsakaalinkin kohdalla kannattaa pitää mielessä yksi olennainen vinkki: myös kasvisten kuoret ja kannat voi hyödyntää ruoanlaitossa.

Ruokatoimittaja ja kokki Satu Koivisto neuvoi maaliskuussa Huomenta Suomessa, miten suosikkikasviksista otetaan kaikki ilo irti.

Esimerkiksi parsakaalissa on Koiviston mukaan paljon enemmän syötävää kuin pelkät nuput. Parsakaalin lehdet voi nyppiä ja hienontaa vaikka wokkien joukkoon.

– Heitän pannulle ja paistan. Ja tämä varren sisus on todella hyvää. Se kannattaa kuoria, mutta todellakin suosittelen syömään sen.

Parsan kannat ja kuoret liemeksi

Myös parsan kohdalla kannattaa miettiä koko kasviksen hyödyntämistä.

– Parsahan on aivan ihanaa, ja se on aika arvokasta, kuten tietysti kuuluukin olla.

Parsasta poikki napsautetut kuivat kannat sekä parsan kuoret kannattaa keittää liemeksi.

– Niistä lähtee todella paljon makua ja saa enemmän vastinetta rahalle.

Kuoria ja tyviä voi kerätä pakkaseen ja keittää isomman satsin liemeksi kerralla. Näin kevään herkkujen kaikki osat tulevat hyödynnetyiksi.

Miten kasvisten kuorista tehdään kasvislientä? Katso yllä olevalta videolta Satu Koiviston vinkit!