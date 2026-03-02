Iskut Iraniin voivat pahimmillaan aiheuttaa katastrofin, varoittavat Huomenta Suomessa vierailleet asiantuntijat. Iran on suuri valtio, jota ei niin vain kaadeta.

Yhdysvaltain ja Israelin aloittamat iskut Irania vastaan jatkuvat. Maanantaina aamulla Iranin hallinnon keskeinen hahmo Ali Larijani lausui, ettei maa ole aikeissa neuvotella Yhdysvaltain kanssa.

Ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntijan Henri Vanhasen mukaan Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin aikeet Iranin suhteen ovat avoin kysymys.

– Ehkä isoin kysymys on vielä se, että mihin Yhdysvallat lopulta pyrkii.

Vanhasen mukaan esimerkiksi maajoukkojen lähettäminen Iraniin muistuttaisi 2000-luvun alun Irakin ja Afganistanin operaatioista.

– Samaan aikaan puhutaan hallinnonvaihdoksesta, mutta kuitenkin uskoisin, että Yhdysvallat ja Trump eivät varsinkaan välivaalien lähestyessä ole kovin halukkaita laittamaan joukkoja Iranin kaduille ottamaan yhteen vallankumouskaartin kanssa, Vanhanen kiteyttää.

"Vallankumouskaarti on valmistautunut"

Lähi-idän asiantuntija Mikko Lohikoski muistuttaa, ettei Iran ole mikään pikkuvaltio eikä sitä kaadeta ilmaiskuilla.

Iran voi halutessaan aiheuttaa suurta vahinkoa lähialueellaan.

– Iranin vallankumouskaarti, joka on todellinen vallanpitäjä maassa, on valmistautunut juuri tämän tyyppisiin tilanteisiin, Lohikoski varoittaa.

Iranissa asuu yli 90 miljoonaa ihmistä, ja maa on keskeinen valtio alueellaan.

– Trumpin puheessa lueteltiin kaikki mahdolliset pahat teot, mitkä Iran on puolen vuosisadan aikana tehnyt. Jäi epäselväksi, mitkä hänen vaatimuksensa ovat.

– Uutena asiana kävi selväksi, että hän pyrkii nimenomaan vallanvaihtoon Iranissa. Minusta se on erittäin suuri riski, koska Iran ei ole mikään Venezuela.

Riittääkö ilmasota?

Lohikosken mukaan on vaikea ajatella, että Iran pystyttäisi kaatamaan ilmasodalla, ellei maan hallintokoneista repeä jollain tavalla sisältä käsin. Tästä ei Lohikosken arvion mukaan ole tällä hetkellä merkkejä.

– Pitää muista, että Iranin vallankumouskaarti on organisoitunut pienemmille korttelitasoille asti ja sen valmius käyttää väkivaltaa myös omaa kansaansa kohtaan on tullut aivan ilmeiseksi.

Lohikosken mukaan pahimmassa tapauksessa Iranin tilanne laajenee "todella pahaksi katastrofiksi."

– Edellisen kerran Yhdysvallat vetosi samalla tavalla 1990‑luvun alussa Saddamin (Irakin presidentti Saddam Hussein) vastaiseen kansanousuun, joka sitten toteutuikin.

– Kurdit ja shiiat nousivat (Saddamin hallintoa) vastaan, mutta kuitenkaan se ei johtanut mihinkään muuhun kuin satojen tuhansien ihmisten kuolemaan ja lahtaukseen.

Entä ydinaseet?

Yhdysvaltain ja Israelin keskeinen tavoite jo pitkään on ollut estää Irania saamasta ydinaseita.

Mikko Lohikoski muistuttaa, että Iran teki jo presidentti Barack Obaman kaudella ydinaseita koskevan sopimuksen länsimaiden kanssa, jota Iran noudatti.

– Ja Trump oli se, joka irtisanoi tämän sopimuksen. Jos tämä sopimus olisi voimassa, emme olisi tässä tilanteessa.

– Toinen mielenkiintoinen tilanne on, että perjantai‑iltana Iranin ja Yhdysvaltain neuvottelujen välittäjänä toiminut Omanin ulkoministeri ilmoitti, että neuvotteluissa on saavutettu läpimurto, joka voi johtaa ydinasekysymyksessä seuraavana päivänä sopimukseen. Muutamia tunteja ennen sitä Yhdysvallat ja Israel iskivät.

Lohikoski muistuttaa myös, että Iranilla on tekninen ja tieteellinen kyky rakentaa ydinase, mutta maassa ei ole tehty poliittista päätöstä ydinaseen rakentamisesta.

Kriittinen salmi suljettu

Ydinasekysymyksen lisäksi painetta tilanteessa lisää Iranin ilmoitus maailman energiakaupalle keskeisen Hormuzinsalmen sulkemisesta.

– Se on eräs järeimmistä toimista monin tavoin, koska sen vaikutukset maailmantalouteen ja öljyn hintaan ovat kiistattomat, Henri Vanhanen sanoo.

– Tässä tapauksessa vaikkapa Kiina ja Yhdysvallat katsovat sitä hyvin suoraviivaisesti, että jos pitkäaikainen sulku jää voimaan, niin silloin se tietysti alkaa näkymään tavallisten ihmisten kukkaroissa ja arjessa, Vanhanen summaa.

Vanhanen uskoo, että jos öljynhinta lähtee tarpeeksi kovaan nousuun ja salmen sulku pitenee, Yhdysvallat pyrkii avaamaan reitin voimallisesti.

– Iran varmasti myös tietää tämän, että Yhdysvallat ei tule katsomaan sivusta tätä ollenkaan.

Mikko Lohikoski arvioi, että Iran voi halutessaan aiheuttaa ongelmia maailmanlaajuisesti.

– Pahimmassa tapauksessa syntyy tilanne, että Iranin johto katsoo olevansa pakotettu iskemään myös muihin kohteisiin, ei ainoastaan Lähi‑idässä, vaan muualla maailmassa.

10:45 Iran-neuvottelut vaihtuivat aseisiin – mihin iskut Iraniin johtavat? Lähi-idän asiantuntija Mikko Lohikoski ja ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija Henri Vanhanen arvioivat tilannetta.