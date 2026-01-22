Presidentti Donald Trumpin pakkomielle saada Grönlanti Yhdysvalloille innoitti myös republikaanien leipureita.

Uutistoimisto Reutersin julkaisemissa kuvissa iso joukko republikaaneja nauttii Grönlannin muotoista, Yhdysvaltain lipulla koristeltua kakkua.

Kuvat on otettu Republikaanit kansallisen uudistumisen puolesta -järjestön virkaanastujaisjuhlissa Kennedy Centerissä, jonka nimeen lisättiin presidentti Trumpin nimi tämän vuoden alussa. Nimenmuutos johti useiden keskuksessa esiintyneiden taiteilijoiden joukkopakoon.

Reuters on vahvistanut kuvienottopaikan lattialaattojen, ikkunoiden ja sisustuksen avulla. Ne vastasivat Kennedy Centerin sisätiloista otettuja arkistokuvia. Republikaanien järjestö vahvisti järjestäneensä tilaisuuden Kennedy Centerissä 20. tammikuuta.

Trump uhkaili Suomea ja seitsemää muuta Euroopan maata korotetuilla tullimaksuilla, jos he eivät taipuisi presidentin suunnitelmiin saada Grönlanti Yhdysvalloille turvallisuussyistä.

Keskiviikkona Davosissa pitämässään puheessa Trump sanoi ensimmäistä kertaa, ettei Yhdysvallat aio käyttää sotilaallista voimaa Grönlannin mahdollisessa haltuun ottamisessa. Samana iltana Sveitsin Davosissa päästiin kuitenkin jonkinlaiseen kompromissiin, sillä Trump perui tulliuhkauksensa.

The New York Timesin lähteiden mukaan keskusteluissa oli ollut, että Yhdysvallat saisi pieniä alueita Grönlannista sotilastukikohtia varten. Viranomaislähteiden mukaan kaavailtu suunnitelma olisi vastaavanlainen kuin Kyproksella, jossa Britannian sotilastukikohdat ovat Britanniaan kuuluvia maa-alueita.

Naton pääsihteeri Mark Rutten mukaan hän ja Trump eivät keskustelleet keskiviikkona Grönlannin mahdollisesta siirtymisestä Yhdysvaltojen hallintaan. Rutte kertoo asiasta yhdysvaltalaiskanava Fox Newsin haastattelussa.

Rutten mukaan hän ja Trump keskustelivat Trumpin vision toteuttamisesta Grönlannin sekä koko arktisen alueen turvaamiseksi.

Trump kommentoi kaavailtua ratkaisumallia myös suoraan toimittajille Rutten tapaamisen jälkeen. Trumpin mukaan kaavaillussa sopimuksessa Yhdysvallat saa "kaiken haluamansa" ja sopimus olisi voimassa "ikuisesti".

Trumpilta kysyttiin, saako Yhdysvallat Grönlannin hallinnan kaavaillussa sopimuksessa.

– Se on lopullinen pitkän aikavälin suunnitelma, Trump vastasi.

