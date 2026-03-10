Helsingin yliopiston Tiedekulman ja MTV Uutisten yhteistapahtumassa tiistaina 10. maaliskuuta keskustellaan siitä, millainen alue Arktis on ja millainen voimatasapaino alueella vallitsee nyt ja tulevaisuudessa.

Maailman katse siirtyi pohjoiseen, kun Yhdysvallat kertoi havittelevansa Grönlantia itselleen. Arktisen alueen geopoliittinen merkitys on ollut jo pidempään kasvussa: jään alta vapautuvat uudet merireitit ja luonnonvarat kiinnostavat suurvaltoja.

Tiedekulma x MTV Uutiset: Kuuma arktinen – katso keskustelu suorana kello 17 alkaen MTV Katsomossa.

Mutta mikä asia julkisessa keskustelussa on jäänyt vähälle huomiolle tai ymmärretään usein väärin maapallomme pohjoisimmista alueista?

Veli-Pekka Tynkkynen, Venäjän ympäristöpolitiikan professori, Helsingin yliopisto:

Professori Tynkkynen on tutkinut Venäjän energiapolitiikkaa, joka on vahvasti kytköksissä arktisen alueen luonnonvaroihin.Helsingin yliopisto

"Helposti jää vähälle Euroopan toimijuus, ja miten Eurooppa vaikuttaa tähän kokonaisuuteen. Suomalaiset usein puhuvat, että mikä on meidän toimijuutemme, mutta yksin me olemme aika pieniä tekijöitä.

EU päivittää tänä vuonna omaa arktista strategiaansa. Vuoden 2021 strategia on auttamattomasti vanhentunut – siinä mainitaan esimerkiksi rauha ja yhteistyö. Suomi, Pohjoismaat ja EU ovat pitäneet arktista aluetta yhteistyön ja rauhan tyyssijana.

Nyt asioita varmaan tarkastellaan eri vinkkelistä: miten ajattelemme arktista yhteistyötä, ja miten osaamme ennakoida eri toimijoiden strategiaa, eli miten arktisen kautta pelataan suurta peliä.

Venäjän presidentti Vladimir Putin mielellään haluaa myydä mielikuvaa, että voitaisiin palata vanhaan yhteistyöhön. Tämä liittyy presidentti Donald Trumpin lähentymiseen Venäjän kanssa, missä fossiilinen energia ja alueen muut luonnonvarat ovat keskeisessä roolissa."

Sanna Kopra, arktisen geopolitiikan ja turvallisuuden tutkimusprofessori, Lapin yliopiston Arktinen keskus:

Sanna Kopra työskentelee arktisen geopolitiikan ja turvallisuuden tutkimusprofessorina Lapin yliopiston Arktisessa keskuksessa. Hän on yksi Suomen johtavista asiantuntijoista Kiinan arktisessa toiminnassa.Lapin yliopisto

"Kun julkisuus on täynnä Grönlantia, sotaa ja geopoliittista kamppailua, syrjään jäävät ilmastonmuutos- ja ympäristökysymykset.

Ilmastonmuutos on se perimmäinen syy, miksi me ylipäätään puhumme arktisesta alueesta."

Nina Sarnela, ilmakehätieteiden tutkijatohtori, Helsingin yliopisto:

"Usein ajatellaan, että Arktis on yhtenäinen alue, mutta paikat ja ympäristöt siellä ovat hyvin erilaisia ja alttiita muutoksille. Esimerkiksi Grönlanti ja Huippuvuoret ovat hyvin erilaisia, vaikka ovatkin leveyspiiriltään lähellä toisiaan.

Ei ole yhtenäistä, homogeenistä aluetta. Ei voi mitata yhdessä paikassa ja kertoa koko alueen totuuksia."