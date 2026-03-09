Donald Trumpin lauantain muistotilaisuudessa käyttämä lippis ja Fox Newsin erikoinen kuvitusratkaisu ovat herättäneet ihmetystä eri puolilla maailmaa.
Doverin lentotukikohdassa Yhdysvalloissa kunnioitettiin lauantaina Iranin sodassa Kuwaitissa kuolleiden kuuden yhdysvaltalaissotilaan kotiinpaluuta.
Paikalla olivat muun muassa presidentti Donald Trump ja hänen puolisonsa Melania Trump.
Kunniavieraat olivat pukeutuneet tummiin asuihin ja kaikki muut olivat paljain päin, paitsi Donald Trump, jolla oli päässään valkoinen USA-tekstillä varustettu lippalakki. Lippiksen sivuun on brodeerattu numerot 45 ja 47, jotka symboloivat Trumpin kausia 45. ja 47. presidenttinä. Lippahattua myydään Trump Store -verkkokaupassa.
Trumpin toiminta herätti tuoreeltaan laajaa paheksuntaa.