Britannia aikoo luovuttaa Mauritiuksen hallintaan Chagossaaret, mutta vuokraa noin sadaksi vuodeksi Diego Garcian, jossa USA:lla ja Britannialla on yhteinen sotilastukikohta.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump vaati keskiviikkona Britanniaa pitämään täysin hallussaan Chagossaarilla sijaitsevan Diego Garcian atollin.

Britannia aikoo luovuttaa Mauritiuksen hallintaan Intian valtamerellä sijaitsevat Chagossaaret, mutta vuokrata 99 vuoden sopimuksella Diego Garcian. Atollilla on Yhdysvaltojen ja Britannian yhteiskäytössä oleva sotilastukikohta.

Trumpin mukaan Britannian pääministeri Keir Starmer tekee suuren virheen, kun tämä luovuttaa strategisella paikalla sijaitsevan Diego Garcian omistuksen ja sopii sen vuokraamisesta.

– Pääministeri Starmerin ei pitäisi luovuttaa mistään syystä Diego Garcian hallintaa lähtemällä parhaimmillaankin hataralla pohjalla olevaan satavuotiseen vuokrasopimukseen, Trump kirjoitti Truth Social -palvelussaan keskiviikkona.

Trumpin mukaan Yhdysvaltojen voi olla tarpeen käyttää Diego Garcian tukikohtaa, jos neuvottelut Iranin kanssa kariutuvat ja Yhdysvallat "tekisi lopun mahdollisesta hyökkäyksestä".

"Yhdysvallat tukee Britannian päätöstä"

Trump julkaisi viestinsä vain noin vuorokausi sen jälkeen, kun Yhdysvaltain ulkoministeriö oli antanut siunauksensa Britannian aikeille luovuttaa saariryhmä Mauritiukselle.

– Yhdysvallat tukee Britannian päätöstä edetä Chagossaariin liittyvässä sopimuksessaan Mauritiuksen kanssa, ulkoministeriö kertoi tiedotteessaan tiistaina.

Ulkoministeriön mukaan Yhdysvaltojen on määrä neuvotella ensi viikolla Mauritiuksen edustajien kanssa Diego Garcian sotilastukikohdan tulevaisuudesta.

Trump on kritisoinut myös Grönlanti-puheidensa yhteydessä maiden välillä sovittuja vuokrasopimuksia. Trump sanoi tammikuussa, että Yhdysvallat ei puolustaisi Grönlannista vuokrattua maata, vaan suostuisi puolustamaan Grönlantia vain, jos se omistaisi sen.