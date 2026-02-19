Donald Trumpin rauhanneuvoston ensimmäisessä kokouksessa pisti silmään erikoinen yksityiskohta.
Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin perustama ja johtama niin kutsuttu rauhanneuvosto piti torstaina ensimmäisen kokouksensa Washingtonissa.
Ainakin 27 maata hyväksyi kutsun osallistua neuvoston työhön. Näistä valtaosa on Keski-Aasian ja Lähi-idän alueelta.
Euroopasta mukana neuvostossa ovat vain Bulgaria, Unkari, Albania ja Kosovo.
Suomi oli Ylen tietojen mukaan mukana ensimmäisessä kokouksessa diplomaattitasolla, tarkkailijana, eikä esimerkiksi tasavallan presidentti Alexander Stubb osallistunut tilaisuuteen. Myös esimerkiksi EU:n komissio ja Italia olivat lähettäneet kokoukseen tarkkailijansa.
Siitä huolimatta seinälle heijastetussa virallisessa tunnuksessa olivat näyttävästi esillä esimerkiksi Saksan ja Suomen liput. Siniristilippu komeili lippurivistössä jopa varsin keskeisellä paikalla.
CNN:n lähteiden mukaan Trumpin hallinto oli odottanut etukäteen tiettyjen maiden lähettävän omat edustajansa kokoukseen. Näistä yksi oli Suomi.
Lue lisää: CNN: Trumpin hallinto odottaa Suomen edustajaa rauhanneuvoston kokoukseen
Onko suunnitteilla YK:n korvaaja
Trumpin pelätään tavoittelevan rauhanneuvostostaan jonkinlaista Yhdysvaltain johdolla toimivaa korvaajaa YK:lle.
Peruskirja antaa Trumpille puheenjohtajana valtaoikeudet sanoa viimeinen sana neuvoston päätöksistä, eikä häntä voi käytännössä syrjäyttää.
Jäsenmaita edustivat Washingtonin-kokouksessa presidentit, pääministerit tai ulkoministerit.