Grönlanti-kriisi ei ole ohi, professori arvioi.

Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin ilmoitusta perua Grönlantiin liittyvät tullit voi pitää merkkinä "de-eskalaation tapahtumisesta".

Näin sanoo Helsingin yliopiston maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen MTV Uutisille.

Trumpin tullipäätöksen taustalla voi Teivaisen mukaan vaikuttaa se, että Yhdysvalloissa myös Trumpin omasta puoleesta eli republikaaneilta on tullut kommentteja, ettei eurooppalaisia liittolaisia sovi kohdella näin.

– Tämä on mielipideilmaston rauhoittelua kotikentällä. Yhdysvalloissa on välivaalit tulossa, eikä Grönlannin ja perinteisen liittolaisen uhmaaminen ole kovin suosittua, Teivainen sanoo puhelimitse.

– Paineita liennytykseen ollut näin jännittyneessä tilanteessa, hän jatkaa.

Trump sanoi peruneensa tullit, joiden oli määrä tulla voimaan 1. helmikuuta. Tullien oli alun perin määrä pysyä voimassa, kunnes Yhdysvallat saa Grönlannin haltuunsa.

Suomelle ja seitsemälle muulle maalle uhattiin asettaa 10 prosentin tuontitulli helmikuun alusta alkaen. Kesäkuusta tullit olisivat nousseet 25 prosenttiin. Kesäkuun tullien kohtalosta ei ole tietoa.

– Naton pääsihteerin Mark Rutten kanssa käymäni erittäin tuloksellisen tapaamisen pohjalta olemme muodostaneet puitteet tulevalle sopimukselle Grönlannin ja itse asiassa koko arktisen alueen osalta, Trump kirjoitti Truth Social -viestipalvelussa keskiviikkoiltana.

Professori Teivainen, onko Grönlanti-kriisi ohi?

– Näin ei voi sanoa. Trump on puheissaan hyvin selkeästi sanonut, että Grönlanti kuuluu Yhdysvalloille ja Yhdysvaltojen tulee omistaa Grönlanti, Teivainen vastaa.

– Voi toki olla, ettei hän jatkossa uhkaile yhtä kovilla keinoilla. Luulen, että Eurooppa pysyy aika jämäkkänä. Suvereniteetista ei tingitä, hän jatkaa.

Trump ei ole kertonut, millainen alustava sopu Grönlannista on syntynyt. Sopu tehtiin Trumpin mukaan sen jälkeen, kun hän oli keskustellut puolustusliitto Naton pääsihteerin Rutten kanssa.

Teivainen ei usko, että sopu millään lailla kyseenalaistaisi Tanskan ja Grönlannin "vallitsevaa suvereniteettitilannetta" Grönlannissa. Toisin sanoen Yhdysvallat ei olisi saamassa Grönlantia haltuunsa.

Vain muutamia tunteja aikaisemmin presidentti Trump toisti Davosissa vaatimuksensa Grönlannin haltuunsaamisesta.

– Naton Rutte voi päästä sanomaan, että mielistelevä taktiikka on toiminut, Teivainen sanoo.

– Samalla se antaa tukea presidentti Alexander Stubbin korostamalle näkemykselle siitä, että pitäisi painottaa de-eskalaatiota ja tuloksia, kun taas toiset ovat painottaneet mahdollisimman nopeita vastakeinoja Trumpin tullipolitiikalle, Teivainen katsoo.