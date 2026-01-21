Trump perui tulliuhkauksensa alustavan Grönlanti-sovun vuoksi.

Yhdysvallat, Tanska ja Grönlanti varmistavat jatkossa, etteivät Venäjä tai Kiina koskaan saa sotilaallista tai taloudellista jalansijaa Grönlannista, kommentoi puolustusliitto Naton tiedottaja alustavaa Grönlanti-sopua.

Naton mukaan Grönlanti-sovun lähtökohta on, että arktinen turvallisuus taataan.

Panoksensa tähän antavat kaikki Naton jäsenet, mutta erityisesti seitsemän arktisen alueen Nato-maata. Nämä ovat Yhdysvaltojen ja Tanskan lisäksi Suomi, Ruotsi, Norja, Islanti ja Kanada.

Naton tiedottaja kuvaili Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin ja Naton pääsihteerin Mark Rutten tapaamista erittäin tuotteliaaksi.

Myös Trump kehui tapaamista ja ilmoitti sen jälkeen alustavan Grönlanti-sovun lisäksi peruneensa Suomelle ja seitsemälle muulle maalle osoittamansa tulliuhkauksen.

Trumpin tulliuhkaus koski Suomen lisäksi seitsemää maata, joista kaikki eivät olleet arktisen alueen valtioita.

Grönlanti-kriisiä on viime päivinä ehditty kuvailla jopa Naton suurimmaksi sisäiseksi kriisiksi koko puolustusliiton olemassaolon aikana.