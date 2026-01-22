Foorumissa on paikalla myös Yhdysvaltain presidentti Donald Trump.
Maailman talousfoorumi WEF:n kokous jatkuu tänään Sveitsin Davosissa. Paikalla on perinteiseen tapaan kymmeniä huippujohtajia politiikan ja talouden alalta.
Suomesta foorumiin osallistuu muun muassa presidentti Alexander Stubb, joka luennoi tänään uudesta maailmanjärjestyksestä.
Foorumissa on paikalla myös Yhdysvaltain presidentti Donald Trump, joka kerää tänään osallistujia kaavailemaansa uuteen rauhanneuvostoon. Stubb kertoi eilen, ettei hän ole pyytänyt tapaamista Trumpin kanssa foorumin aikana.