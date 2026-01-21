MTV Uutiset näyttää tässä artikkelissa suorana keskustelutilaisuuden Sveitsin Davosista.
Maailman talousfoorumissa aamupäivällä järjestettävässä keskustelutilaisuudessa puhutaan Euroopan puolustuksesta.
Tilaisuudessa ovat puhujina muun muassa Suomen presidentti Alexander Stubb ja sotilasliitto Naton pääsihteeri Mark Rutte.
Voit seurata tilaisuutta ylhäältä.
Heti keskustelun aluksi Rutte kieltäytyi kommentoimasta Grönlannin-tilannetta.
– Työskentelen asian eteen kulissien takana, mutta en voi tehdä sitä julkisesti, Rutte sanoo.