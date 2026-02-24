Stubb puhui medialle Kiovassa: "Venäjä on hävinnyt sodan strategisesti"
13:19Presidentti Alexander Stubb on parhaillaan vierailulla Kiovassa.
Julkaistu 24.02.2026 18:13
Johanna Pakarinen
STT
Presidentti Stubb puhui medialle Ukrainan sodan neljäntenä vuosipäivänä Kiovassa. Hän on osallistunut muistoseremoniaan yhdessä muiden eurooppalaisten johtajien ja presidentti Volodymyr Zelenskyin kanssa.
Stubb vieraili edellisen kerran Ukrainassa syyskuussa ja sitä ennen sodan alkamisen kolmantena vuosipäivänä tasan vuosi sitten.
Kiovaan ovat saapuneet myös muun muassa EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen, Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Antonio Costa, Tanskan pääministeri Mette Frederiksen ja Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson.
Stubb kuvailee vierailupäivää hyödylliseksi.
– Ukraina on huomattavasti paremmassa tilanteessa tänään kuin missä se oli esimerkiksi tasan vuosi sitten, kun vietimme tämän sodan kolmatta päivämäärää. Sodan piti kestää neljä vuorokautta. Se on nyt kestänyt neljä vuotta.
Stubb kertoo, että tavoitteena on edelleen rauha. Hänen mukaansa rauhaan pääsemiseksi on käytännössä "neljä askelta".
– Ensimmäinen on se, että jatkamme Ukrainan taloudellista ja sotilaallista tukea. Tällä hetkellä Ukraina on niskan päällä, Stubb sanoo.
– Toinen askel on se, että jatkamme Venäjän taloudellista ja poliittista painostamista. Kolmantena askeleena me muutamme narratiivin tästä sodankäynnistä, Stubb jatkaa.
Hän korostaa sodan narratiivin olevan hyvin tärkeä asia.
– Narratiivin muutos tarkoittaa käytännössä sitä, että myös Venäjällä ymmärretään, että Venäjä on hävinnyt tämän sodan strategisesti. Venäjä ei ole niskan päällä sotilaallisesti ja että taloudellisesta näkökulmasta Ukrainalla menee paremmin kuin Venäjällä.
Tämän takia Stubbin mukaan neljäs askel on kestävä ja oikeudenmukainen rauha.
Stubbin mukaan on edettävä askel kerrallaan.
– Panostamme Ukrainaan ja painostamme Venäjää. Kerromme totuuden tästä sodankäynnistä, jotta saamme aikaiseksi rauhan. Ehkä konkreettisimpana asiana viimeinen huomio täällä tänään on ollut energia ja millä tavalla me pystymme tukemaan Ukrainaa energiakysymyksissä ja tätä työtä jatketaan.
"Venäjä on epäonnistunut täydellisesti"
Stubb kertoi lehdistötilaisuuksissa protokollan vuoksi Zelenskyin vierellä.
– Keskustelimme niinä hetkinä rintamatilanteessa, neuvotteluiden etenemisestä ja siitä kuinka voimme auttaa.
Stubb sanoi myös, että Venäjä on epäonnistunut strategisesti täydellisesti, eikä pysty rakentamaan rauhaa. Nato on laajentunut ja Ukrainasta on tullut enemmän eurooppalainen.
– Täydellinen strateginen epäonnistuminen Venäjän presidentiltä. Hän on edennyt 60 kilometriä neljässä vuodessa, kun toisessa maailmansodassa edettiin noin 1600 kilometriä. Tätä taustaa vasten Ukraina ei ole ainakaan häviämässä sotaa, Stubb summaa.
STT kysyi Stubbilta tiedotustilaisuudessa, kuinka moneen sotavuoteen on vielä syytä varautua. Stubb sanoi jakavansa Ranskan presidentin Emmanuel Macronin näkemyksen siitä, että lähitulevaisuudessa rauhaa ei Ukrainassa nähdä.
Macron sanoi tänään epäilevänsä rauhan mahdollisuutta lyhyellä aikavälillä.
Stubbin mukaan töitä tehdään kolmen skenaarion pohjalta, joista ensimmäisessä sota jatkuu ainakin tämän vuoden, toisessa löytyy rauhanratkaisu ja kolmannessa jompikumpi osapuoli heikkenee.