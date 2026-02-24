Presidentti Stubb puhui medialle Ukrainan sodan neljäntenä vuosipäivänä Kiovassa. Hän on osallistunut muistoseremoniaan yhdessä muiden eurooppalaisten johtajien ja presidentti Volodymyr Zelenskyin kanssa.

Presidentti Alexander Stubb on parhaillaan vierailulla Kiovassa.

Stubb vieraili edellisen kerran Ukrainassa syyskuussa ja sitä ennen sodan alkamisen kolmantena vuosipäivänä tasan vuosi sitten.



Kiovaan ovat saapuneet myös muun muassa EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen, Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Antonio Costa, Tanskan pääministeri Mette Frederiksen ja Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson.

Stubb kuvailee vierailupäivää hyödylliseksi.

– Ukraina on huomattavasti paremmassa tilanteessa tänään kuin missä se oli esimerkiksi tasan vuosi sitten, kun vietimme tämän sodan kolmatta päivämäärää. Sodan piti kestää neljä vuorokautta. Se on nyt kestänyt neljä vuotta.

"Neljä askelta"

Stubb kertoo, että tavoitteena on edelleen rauha. Hänen mukaansa rauhaan pääsemiseksi on käytännössä "neljä askelta".