Puolustusministeri Antti Häkkänen sanoo, ettei Suomi vielä ole muodostanut kantaa presidentti Macronin eiliseen puheeseen Ranskan ydinasepelotteen vahvistamisesta.

Ranska presidentti Emmanuel Macron kertoi puheessaan eilen, että Ranska aikoo kasvattaa ydinasearsenaalinsa kokoa ja vahvistaa pelotevoimaansa.

Macronin mukaan ydinkärkien määrän lisäämiseen syynä on se, että riski käyttää ydinaseita maailmanlaajuisissa konflikteissa on kasvanut. Ranskalla on arvioitu olevan tällä hetkellä noin 290 ydinkärkeä.



Huomiota on herättänyt se, että Ranskan hankkeessa ei alkuvaiheessa näy Suomea mukana. Pohjoismaista yhteistyössä sen sijaan ovat Tanska ja Ruotsi.

Puolustusministeri Antti Häkkäsen (kok.) mukaan Suomella ei ole ollut riittävästi tietoa asiasta ja on tämän takia toistaiseksi jättäytynyt ulkopuolelle. Suomelle ei ole myöskään tullut mitään virallista pyyntöä hallitukselle tai puolustusministeriölle.

– Meidän toimintatapamme on se, että halutaan riittävä määrä tietoa kaikista puolustuksen ratkaisuista ja järjestelyistä.

– Sen jälkeen arvioidaan puolustusministeriön esittelemänä ja valtion puoltamana yhdessä eduskunnan kanssa. Jos tulee vielä ydinasepuolustukseen liittyviä asioita, niissä on erityisen huolellinen valmistelu, Häkkänen totesi tiistaina eduskunnassa.