MTV Uutiset seuraa tässä artikkelissa Sveitsin Davosissa järjestettävän Maailman talousfoorumin tapahtumia torstaina.
Sveitsin Davosiin on kokoontunut liuta maailman johtajia, joista useat ovat tänään jo päässeet ääneen aamun paneelikeskustelussa.
Eilisen kuuma kysymys oli Grönlanti. Tänä aamuna fokus on pysynyt toistaiseksi enemmän Ukrainassa, sen tukemisessa ja rauhansuunnitelmassa.
10.07: Zelenskyi on matkalla Davosiin
Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on parhaillaan matkalla Davosiin. Asiasta kertoo hänen neuvonantajansa.
Zelenskyin on tarkoitus tavata Yhdysvaltain presidentti Donald Trump.
Zelenskyi sanoi vielä alkuviikosta pitävänsä mahdollisena, että hän jättää väliin Davosissa järjestettävän Maailman talousfoorumin Venäjän tuoreiden iskujen vuoksi.
Tiistaina Zelenskyi sanoi, että osallistuminen riippuisi siitä, olisivatko sopimukset mahdollisesta sodan jälkeisestä taloudellisesta tuesta ja turvatakuista Yhdysvaltojen kanssa valmiit allekirjoitettaviksi.
9.31: Frederiksen: Tanska haluaa jatkaa rakentavaa vuoropuhelua
Tanskan pääministeri Mette Frederiksen sanoo, että Tanska haluaa jatkaa rakentavaa vuoropuhelua liittolaisten kanssa arktisen alueen turvallisuudesta. Pääministerin mukaan asiasta voidaan keskustella edellyttäen, että Tanskan alueellista koskemattomuutta kunnioitetaan.
Frederiksen kommentoi asiaa tänä aamuna julkaistussa lausunnossaan.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi eilen sopineensa sotilasliitto Naton pääsihteerin Mark Rutten kanssa alustavasta ratkaisumallista Tanskalle kuuluvan Grönlannin sekä arktisen alueen suhteen.