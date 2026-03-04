Valtosen mukaan Lähi-idän maat pitävät epätodennäköisenä sitä, että Iranin hallinto vaihtuisi kokonaan.

Ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) sanoo Suomen varautuvan siihen, että epävakaus Lähi-idässä jatkuu pitkään. Valtosen mukaan on täysin mahdollista, että Iranin ja Persianlahden alueen sodasta tulee pitkäaikainen konflikti.

– On täysin mahdollista, että tästä tulee pitkäaikainen konflikti. Ei ole tarkkaa näkymää siitä, mikä Yhdysvaltain todellinen tavoite tässä sodassa on, Valtonen sanoi.

Valtosen mukaan Yhdysvallat näyttää tavoittelevan sodasta useampaa asiaa samanaikaisesti. Puhetta on ollut sekä Iranin ohjusten tuhoamisesta, ydinohjelman tuhoamisesta että maan hallinnon heikentämisestä tai vaihtamisesta.

Valtosen mukaan keskusteluissa on tullut selväksi, että seudun maat pitävät Iranin hallinnon vaihtumista kokonaan epätodennäköisenä.

– Arabimaiden kollegoista moni pitää epätodennäköisenä sitä, että Iranin vallankumouskaarti vaihdettaisiin tuosta noin. Se on laajempi organisaatio kuin yksi ajatollah, kaarti on laajasti osa Iranin yhteiskuntaa ja talouselämää.

Valtonen kommentoi tilannetta toimittajille etäyhteydellä Varsovasta osallistuttuaan Itämeren valtioiden neuvoston epäviralliseen ministerikokoukseen.

Iranin "teot puhuvat puolestaan"

Valtonen tuomitsi lehdistötilaisuudessa Iranin vastahyökkäykset, jotka ovat ulottuneet lukuisiin Persianlahden alueen maihin Yhdysvaltain ja Israelin Iraniin tekemien hyökkäysten jälkeen.